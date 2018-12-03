〈房產〉高力評亞洲金融業首選地點 台北落後首爾排名第7

外資商仲高力國際最新發布「亞洲發展金融業首選地點」研究報告，針對亞洲 16 座城市，依照社會經濟、房地產以及人力人才因素等三大項目評分，排名第 1 的是香港、第 2、3 名則分別是東京、新加坡，台北市則是落後上海及首爾，排名第 7 名。

高力國際董事總經理劉學龍指出，就此評比的三大項評分標準，台北在社會經濟評比項排名第 7 名，人力人才評比項目排第 5 名，在房地產這個評比項目則最落後而排名到第 15 名。

而目前外商保險業者幾乎退出台灣市場，就連外商銀行也逐步減少。劉學龍表示，造成外資金融投資逐步縮手，甚至撤出台灣市場的主因，跟人才的福利與稅制有很大關係。不過，目前中美貿易戰的影響，其實造成部分擔心被波及台商想要回台設廠，此時，相關單位更應該把握這個時機，適時檢討稅制，甚至祭出吸引人才的政策，讓更多台商願意回台投資，甚至也吸引外資來台投資。

高力國際此一報告的的評比項目主要分為社會經濟、房地產以及人才因素的三大類，其中奪下金融業最佳發展地點的香港，在社會經濟穩定獲得高分，主因是政治穩定、經商環境便利以及監管治理明確，再加上股票市值、跨境銀行業務量排名以及外商直接投資城市的金額，都名列前茅。

至於，房地產評分標準則以商辦供給以及租金表現為主要依據，因高工資與高租金進而推高勞動成本，但辦公室總存量很高，而且核心商業區與非核心區的租金差距很大，人為因素部分因稅率低，生活品質相對高。

綜合排名第 2 名的是日本東京，高力國際指出，該城市在社會經濟因素得分冠於調查的 16 個城市，顯示作為全球金融中心的氣勢，至於房地產部分，為反映高而地勞動成本，導致租金與辦公室表現相對保守。至於，人為因素部分得分也相當高，主因是政治穩定度較高，經商環境便利，再加上生活品質優良。

綜合排名第 3 的則是新加坡，高力指出，社會經濟評分項目中，受惠政治穩定、經商環境便捷，促使在就業標準得分最高，同樣與前兩名擁有穩健且優質的基礎建設，再加上強而有力的監管治理，即便新加坡缺乏東京、香港的銀行規模，但對高資產族群來說，仍是亞洲重要的財富管理中心。

排第 4 名的上海，主要因為是中國金融之都，在經濟規模和財富方面得分很高，尤其人均 GDP 為全國人均約 1.39 倍，股票市值更高達約 4.2 萬億美元。上海在房地產因素方面也取得很高評價，特別是在辦公室庫存質量和城市內部連通性方面，上海有兩個主要金融區（陸家嘴和外灘），並且是從中國金融自由化中，受益最多。

至於，此次評分城市中第 5 名是韓國首爾，在經濟規模和財富的衡量標準以及政治穩定性，商業便利性和城市基礎設施等就業考慮方面得分較高。雖然首爾在房地產因素方面的排名不高，但它在安全，環境和高科技城市指標等人為因素方面得分很高。