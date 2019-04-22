〈任天堂進中國〉晶心科看好 今年銷量將不錯 營運可望受惠

矽智財 (IP) 商晶心科 (6533-TW) 為任天堂 Switch 供應鏈之一，晶心科總經理林志明坦言，任天堂給的訂單預測，今年 Switch 拉貨數量將會「很不錯」。隨著新款 Switch 將在下半年推出，且今年可望首度進軍中國市場，營運動能將順勢加溫。

晶心科指出，在 RISC-V 架構越趨受產業重視，去年新接獲的新授權合約數量達 42 件，法人認為，RISC-V 架構越趨受到產業重視，可望帶動晶心科今年 RISC-V 新授權合約簽約數倍增、上看 80 件，營收規模也將同步擴增，全年營收估可達雙位數成長。

在任天堂 Switch 出貨方面，就任天堂所給出的預測，晶心科對今年銷量也樂觀看待。除晶心科外，同為任天堂供應鏈的旺宏 (2337-TW) 也認為，從歷史經驗來看，任天堂對銷量的預測都蠻準確的，雖然去年底受到美中貿易戰影響，拉貨力道不如預期，但並不擔心今年庫存去化問題。

此外，中國廣東省文化廳已於 (18 日) 審核通過任天堂 Switch 上市，代理商為騰訊，相關供應鏈包括供應 ROM 的旺宏、影像感測晶片的原相 (3227-TW)、音效晶片的瑞昱 (2379-TW) ，分別供應 USB 控制器晶片與 USB-PD 晶片的威盛與偉詮電 (2436-TW) ，供應 Switch 開關晶片的立積 (4968-TW)，機構件的谷崧 (3607-TW)、神基 (3005-TW)，PCB 供應商廣宇 (2328-TW) ，負責 Switch 機殼製造及組裝業務的鴻準 (2354-TW) 等，在任天堂 Switch 進軍全球最大遊戲市場後，營運預期將受惠。