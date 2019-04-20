美國房產數據未轉好 3月新屋開工數跌至近2年低點

儘管抵押貸款利率下滑，但美國房地產持續陷於掙扎，週五 (19 日) 公布數據顯示，受獨棟住宅開工數持續疲軟拖累，美國 3 月新屋開工數跌至接近 2 年的低點。

美國商務部公布數據顯示，美國 3 月新屋開工數月減 0.3%，經季節性調整後年率為 113.9 萬戶，是 2017 年 5 月以來最低，未達預期的 122.5 萬戶。2 月數據則由原先公布的 116.2 萬戶，向下修正為 114.2 萬戶。

經濟學家原本預期為月成長 5.4%，最終為減少 0.3%，與去年同期相比，減幅更超過 14%。

中西部地區由於遭逢大規模洪水，房屋開工率月減 17.6%，東北部和南部也見到下滑，西部地區則見到飆升，成長超過 34%，主要因素之一，在於加州正從大規模野火後進行重建。

營建許可量也在下滑

紐約 MUFG 首席經濟學家 Chris Rupkey 表示，原本在抵押貸款利率急劇下降之後，房地產數據理應回升，但究竟何種因素造成建築業依然不振，目前還很難得知。

房產數據似乎很難快速轉向。營建許可數量已經連續 3 個月下滑，3 月下降 1.7%，經季節調整後的年率減為 126.9 萬戶，是 5 個月來最低其中獨棟住宅許可跌至逾 1 年半低點。

新屋開工的長期疲軟，可能是土地和勞動力短缺，以及昂貴的建築材料造成的。週二的一項調查顯示，雖然新屋的需求強勁，但在土地與人力成本上升之下，造成人們負擔房價的能力減弱。

基本面有改善

儘管開工數據不佳，但房屋市場的基本面有所改善。根據房地美 (Freddie Mac)30 年期固定抵押貸款利率，已從 11 月份的約 4.94% 峰值，下降至 4.12% 左右，勞工薪資也呈現增長。

雖然房產繼續不振，但其他經濟部門已經從早前的疲軟中反彈。 3 月零售銷售飆升，貿易、庫存和建築支出數據也看漲，也使得經濟學家提升第 1 季 GDP 成長預測。

Zillow 經濟分析師 Matthew Speakman 認為，3 月房屋開工數據表明，隨著市場轉向春季購房季節，經濟狀況仍然未對建築商產生影響。

RDQ Economics 經濟學家 Conrad DeQuadros 相信，建築工人短缺是數據不佳的一個原因，這也從褐皮書報告可以發現，由於勞動力市場穩固，預計未來幾個月建築活動將會增加。