〈觀察〉電商雙雄2019經營戰略分歧 看哪一種較賺錢？

過去一個月來網購集團網家 (8044-TW) 動作頻頻，陸續宣布與日本樂天、美國 eBay 合作，並出面整合知名品牌商包括 86 小舖、UNT 和 PayEasy 旗下 2 品牌成一個新公司，都是為了打跨境牌；而另一大網購業者富邦媒 (8454-TW) 不積極打跨境牌，反而是採取不斷深化國內市場拚市占率的策略，顯然，在電商逐漸飽和的壓力下，產業發展已見到 2 大明確的方向─走出去或深掘國內市場。

網家旗下露天拍賣本周最新宣布，與美國電商巨擘 eBay 合作，eBay 站上有多達 1300 萬件美國商品進駐露天拍賣讓台灣消費者選購，無論是介面、金流都是在地服務，並可直送商品到家，解決了多數消費者看外語介面不便的困擾。

同時，網家一個月前剛簽訂和日本樂天合作，除了雙方點數可跨境便利運用，重點在於後續日本商品可直送來台。

事實上，網家並非在引進日貨、美貨直送服務後，就放鬆對國內市場的布局，前幾天網家董事長詹宏志又出面整合台灣線上美妝業者包括 86 小舖、UNT 和 PayEasy 旗下自營美妝品牌「BeautyMaker」、「BeautyEasy」成為一家新公司。

過去 86 小舖、UNT 和 PayEasy 這三大購物平台雖在消費者間都具有知名度，但其實物流速度並不突出，內部技術系統有待加強，外部還得面臨大型業者不斷以大平台壓迫，這次整合成一家新公司，除了讓各自的品牌更具競爭性，關鍵在於，可透過合縱策略一起走向正在快速成長中的東南亞市場。

整體來看，網家一方面擁有既有的大平台資源，一方面與大型業者策略結盟，甚至再帶頭整合起國內中小型業者，顯示正不斷嘗試將國人對跨境電商的需求導回台灣，或是走向國際市場擴大客源。

不同於網家的作法，國內另一大型業者富邦媒則持續在國內穩步走深耕品牌合作的路線，今年目標從實體百貨零售店搶下更多市占。

例如，富邦媒除了陸續有品牌日之外，近來甚至打造集結百大品牌的品牌狂歡節，消費者只要打開電腦、手機，就能快速選擇多樣化的商品，在買氣熱絡之下，品牌也將更願意釋出資源，提供給富邦媒更多商品的差異性。

很顯然，富邦媒期望讓消費者一站就可購足，呼應富邦媒「生活大小事 都是 momo 的事」之訴求，並藉由人流來推升大型品牌和網購平台之間正向合作循環。

富邦媒的策略令實體百貨面臨不少壓力，但不僅只於如此，富邦媒日前已預告，將發動「物流短鍊革命」，力拚 3 小時到貨，範圍甚至包含生鮮，若將來生鮮類可更快速配送，勢必也會逐漸讓超市感受到壓力。

由於台灣市場不大，從網家和富邦媒這二家國內最大電商業者今年規劃的發展方向來看，除了拚快、拚提供更多樣化的知名品牌商品，跨境市場的布局也是重要的成長契機，而哪一種方向對業績挹注力道更強，則有待觀察。