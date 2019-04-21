旺宏本周開法說 法人關注兩大重點

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 將於周四 (25 日) 召開法說，公布第 1 季財報與釋出第 2 季營運展望，除後市展望外，由於去年底庫存水位偏高，預期市場也將關注存貨去化程度，及包括 NOR、NAND Flash 與 ROM 等產品價格表現。

旺宏去年第 4 季雖受到美中貿易戰影響客戶拉貨動能，使 ROM 旺季不旺，但在東芝權利金的業外收入挹注下，第 4 季稅後純益達 28.67 億元，季增 5 成，年增 11%，每股純益 1.57 元，創單季新高。不過，第 1 季持續受到市場不確定性氛圍影響，合併營收 60.29 億元，季減 32.86%、年減 33.46%，為近 11 季新低。

對於上半年營運展望，旺宏董事長吳敏求日前表示，美中貿易戰造成客戶轉趨觀望，紛紛降低庫存因應，他並認為，上半年產業表現都不會太好。

不過，吳敏求預期，美中貿易談判將在 6 月達成協議，市場不確定性因素也將因此消失，使產業再度回歸正軌，意即需求可望在 6 月時落底，下半年市場需求動能可望回溫，看好消費性電子產品需求將增加。

庫存方面，由於去年下半年受到市場需求不如預期影響，旺宏營運旺季不旺，去年底存貨金額由第 3 季的 171.6 億元，增加至 179.49 億元，為近年來相對較高水位，其中，ROM 存貨占比為 6 成，其餘 4 成中，NOR Flash 與 NAND Flash 各半，並先行提列存貨損失 4.3 億元，若後續存貨售出會再回沖，預期法人也將關注目前存貨去化情況。

此外，任天堂 Switch 遊戲機傳出將首度進軍中國市場販售，由騰訊科技代理，任天堂並預計 6 月在美國洛杉磯 E3 電玩展上發表 2 款新機，旺宏今年庫存去化壓力預期將獲紓解，營運可望同步加溫。