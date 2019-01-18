〈2019電商趨勢〉蝦皮預料將朝4大方向發展

進入 2019 年後，國內大型電商業者富邦媒 (8454-TW) 看台灣電商環境殺價競爭的壓力將減緩，而蝦皮購物也公布台灣電商發展的 4 大趨勢，認為今年日用品銷售銷售將持續從線下移轉到線上、而商品搜尋準度必須更高而非更多、電商成為新媒體入口，以及電商網站將不再是 One Page For All，也就是說，不同的消費者在大數據的分析下，看到的電商首頁將更具差異。

蝦皮認為，日用品銷售將逐漸從線下移轉到線上，主要是衛生紙之亂讓更多消費者了解日用品網購的方便，而隨著高齡社會來臨，網購日用品直接送貨到家，也成為高度受歡迎的服務。

從尼爾森最新電商調查報告來看，台灣保健食品、紙尿褲、衛生紙的線上銷售皆呈現雙位數成長，因此，蝦皮預期今年將可看到日用快消品成長率持續大幅攀升。

另一方面，由於消費者現在更常使用社群平台或 APP 接觸商品資訊，商品數量多反而會造成用戶搜尋障礙，未來台灣電商將各種商品來源（新品、二手、價格區間）彙整於搜尋結果，方便消費者做出決策的趨勢也逐漸浮現。

此外，電商不再只是提供購買的平台，而是演變成新媒體平台和新入口，擁有高活躍用戶、停留時間長和用戶常回訪才是勝出的平台，越來越多的商品搜尋將會發生在購物 APP 中，而非傳統搜尋引擎平台，且越來越多 APP 內的直播，將成為新時代的 TV，因此，電商平台將開始逐步內建社群、遊戲機制和內容。

蝦皮，認為接下來「你的電商網站將不是我的電商網站」，隨著 AI 與深度學習的技術，網站首頁的概念將重構，每個消費者連上電商平台看到的首頁都將不同，平台將會依消費者需求推薦不同的商品、量身打造網站首頁。