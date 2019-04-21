〈觀察〉LED晶片廠挾優勢切入砷化鎵 三安事件產業競爭有變數

挾著跨入砷化鎵領域等三五族化合物半導體的優勢，LED 晶片廠包括中國 LED 晶片大廠三安光電、國內大廠晶電 (2448-TW) ，均搶進佈局三五族半導體，不過，日前全球最大半導體設備廠美商應材停止供貨三安光電後，三安在化合物半導體的佈局恐遭壓抑，晶電可望順勢受惠，也為 2 家投入砷化鎵領域的 LED 大廠競爭關係，再添變數。

由於 VCSEL 與四元 LED 機台材料特性一致，磊晶成長過程相似，差別在於 VCSEL 結構較為複雜。也因此，VCSEL 同樣以 MOCVD 機台磊晶，四元機台轉換至 VCSEL 使用僅需 3 個月時間，而從藍光 MOCVD 機台轉換，則是需要 6 個月時間。

透過 LED 本業原就具備的優勢，晶電從 6 年前就開始耕耘 VCSEL 領域，去年 10 月更單獨將 VCSEL 與 GaN on Si 電力電子元件等半導體代工業務，切割成旗下全資子公司晶成半導體，挾著母公司晶電的技術基底，是目前唯一可從磊晶 (Epi) 做到晶片 (Chip) 的廠商，且還能將晶電的 LED 相關技術引進 VCSEL 領域，提供高度客製化的產品。

如此一來，晶成除可協助客戶做代工，還有晶電許多專利技術能與客戶合作，且過去晶電擁有的晶圓接合與晶粒封裝等 LED 技術，也是許多 VCSEL 代工廠所缺乏的，藉此可與其他同業做出差異化，提供更多代工價值。

目前晶電用於資料通訊的 4 吋 VCSEL 進度較預期快，客戶端甚至認為今年將會有 2 至 3 倍的需求成長，而應用於 3D 感測、ToF 與結構光的 6 吋進度則較預期慢，由於結構光技術難度很高，市場逐漸走向 ToF，用於開發虛擬實境 (VR) 或擴增實境 (AR) ，造成開發進度趨緩，但今年下半年 6 吋 VCSEL 也可望開始逐步放量。

至於三安光電則是透過旗下全資子公司三安集成電路，切入砷化鎵領域，其為中國第一家研發與生產化合物半導體的晶片廠，也是中國政府培植進入砷化鎵產業的領導商，其一期項目已於去年底完工，陸續生產砷化鎵、氮化鎵和碳化矽產品，並小量出貨，新產線主要用於生產國產化品牌的 5G 通訊、光通訊等領域晶片，佈局 5G、無人車與電動車市場。

除積極擴建化合物半導體晶片產能外，三安集成電路也於 2016 年與環宇 - KY(4991-TW) 在廈門成立合資公司，跨入 6 吋砷化鎵晶圓代工生產，且今年 3 月底也與中國家電大廠美的集團戰略合作，雙方將共同成立「第三代半導體聯合實驗室」，積極佈局化合物半導體領域。

值得一提的是，環宇 - KY 為建立不同地區的雙供應鏈，今年 1 月也與晶成半導體簽署策略合作協議書，由晶成半導體提供 6 吋晶圓代工服務，而環宇及其子公司，則提供三五族化合物半導體製程技術支援，雙方在砷化鎵領域競爭關係越趨白熱化。

不過，近期傳出半導體設備大廠應材停止供貨三安光電，若三安先前向其採購半導體設備機台，則此次遭到停止供貨，三安正大力發展中的化合物半導體佈局，恐大受衝擊，也在砷化鎵應用正處於起飛之際，為 2 家不約而同跨入砷化鎵領域的 LED 晶片廠間，競爭關係再添變數。

