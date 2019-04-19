台廠回流 堤維西、亞崴等5業者返台投資 總金額逾154億元

投資臺灣事務所於今 (19) 日召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」第 13 次聯審會，會中通過堤維西交通 (1522-TW)、亞崴機電 (1530-TW)、金可 - KY(8046-TW) 子公司永勝光學、連訊通信、高鼎精密材料等 5 投資案，總計金額逾 154 億元，可望新增逾 1300 個本國就業機會。

永勝光學旗下有知名隱形眼鏡品牌海昌，為降低美中貿易戰高額關稅帶來的衝擊及配合客戶要求，決定分散生產基地，預計投入 62.5 億元於中部科學園區擴廠增設產線，做為未來外銷歐美的生產據點。

堤維西為車燈製造業者，目前以臺灣為主要生產基地，在泰國、中國大陸常州、昆山也有設廠，此次為調整全球布局確保長期競爭優勢，決定斥資逾 40 億元擴大在台生產規模，於臺南科技工業區建置第 2 座自動倉儲，同時擴建現有工廠，添購自動化機器設備，發展智能化工廠。

亞崴為 CNC 加工中心機製造大廠，產品線涵蓋各類型加工機，為減緩貿易戰導致營收銳減，規劃擴大 CNC 工具機產線，投資 23.5 億元於嘉義大埔美廠新建廠房、新竹縣新埔鎮擴廠，並導入智慧工廠關鍵技術與應用。

連訊通信主要生產光纖通訊被動元件，產品廣泛應用於基地臺、電信、數據中心、網路通信相關領域。為因應美中貿易戰全球產業供應鏈重組，決定將中國部分銷美產線移回臺灣，投資 1.6 億元於新北市新店區、新竹科學園區周邊分階段建置廠房新設光纖通訊產品生產線。

高鼎精密材料為亞洲 TPU 材料前五大供應商，近年也積極投入高附加價值產品例如生醫用人工血管，由於美中貿易戰嚴重衝擊業績而調整布局因應，規劃投資 26 億元在臺中工業區現有廠址、新購大埔美精密園區進行升級擴廠，以增設醫材及綠色高值聚氨酯應用材料新產線。