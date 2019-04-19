台股周線連2紅 上市公司市值突破33兆

台股在資金行情挹注下，持續朝「萬一」叩關，但最終仍難敵漲多壓力無功而返，證交所統計，本周加權指數收在 10968.5 點，週漲幅 1.51%，週線連 2 紅，上市公司總市值站上 33.11 兆元新關卡。

台股本週在鴻海與台積電等權值股王領漲下，反覆朝 11000 點關卡邁進，但在漲多賣壓逆襲下，持續在高點震盪整理，本週加權指數收在 10968.5 點，較上上漲 163 點。

另外，台灣 50 指數收在 8,282.95 點、週漲幅 2.04%，寶島股價指數收在 12,570.13 點、漲幅 1.55%。

觀察各產業指數表現，半導體類股指數上漲 4.39% 居冠，陶瓷類股下跌 2.95%，表現相對疲弱，不含金融類指數上漲 159.54 點、漲幅 1.75%，未含電子類指數下跌 22.17 點、下跌 0.15%，未含金融電子類指數下跌 28.63 點、跌幅 0.23%。

本週集中交易市場總成交金額 7306.79 億元，全體上市股票成交金額 6584.47 億元，股票成交量週轉率 1.86%。

根據證交所統計，各產業上市股票成交金額前三名分別為：半導體類 1345.89 億元、占全體上市股票交易金額 20.44%，第二名為電子零組件類 1340.83 億元、占全體上市股票交易金額 20.36%，第三名為光電類 1058.03 億元、占全體上市股票交易金額 16.07%。

另外，成交量週轉率前三名產業為：電子零組件類 8.35%、光電類 5.02%、資訊服務類 4.48%。

證交所表示，今年開盤以來共 67 個交易日，集中市場總成交金額為 7.68 兆元，市場單日平均成交額為 1146.39 億元，股票成交量週轉率為 19.80%，股票日平均成交量週轉率為 0.30%。