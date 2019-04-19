外資強力軋空不退縮 連6買支撐台股收紅

台股加權指數今 (19) 日衝鋒 11000 點關卡再次得而復失，所幸最後一盤見到多方積極表態，一舉翻紅，終場以 10968.5 點作收，上漲 6.48 點，成交值縮至 1264.93 億元，其中，外資買超逾 90 億元，仍是最強力的多頭軍，並已呈現連 6 買。

三大法人今合計買超 84.83 億元，其中外資及陸資買超 93.4 億元，且呈現連 6 買，不過，可看到內資仍站在賣方，投信連 2 賣，今日賣超 7.87 億元，而自營商也賣超 0.7 億元。

外資今日買超前 10 大標的分別為旺宏多達 7 萬張，台積電 1.5 萬張，兆豐新光 R1 1.3 萬張，第一金和華邦電均逾 1 萬張，而聯電、元大台灣 50 均超過 9000 張，瀚宇博、緯創和宏碁均超過 6000 張。

而外資賣超前 10 大標的中，國泰投資級公司債、國泰 A 級公司債均遭賣超過 2 萬張，晶電遭賣近萬張，友達遭賣近 7000 張，穩懋、中信金和奇鋐均遭賣逾 5000 張，元大台灣 50 反 1、群創均遭賣 3000 餘張，新光金超過 2000 張。

從外資的布局來看，還是積極買進部分權值股，對後市看好的態度不淡，但也出掉部分漲多的強勢股，可預期接下來個股輪動表現的格局不變。

而投信買超前 10 大標的依序有南電、元太均超過 1000 張，台表科、創意、景碩、原相、長榮和雙鴻均超過 500 張，奇鋐和奇力新也逼近 500 張。

投信賣超前 10 大標的有第一金超過 1500 張、正崴逾 1000 張，亞泥、南茂、百和、聯茂和臻鼎 - KY 遭賣 600 餘張，台光電、邦特和台半超過 500 張。

法人指出，目前大盤高檔整理格局健康，惟洗盤態勢明顯，個股後續的震盪幅度恐加劇。