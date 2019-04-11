川普挑起貿易戰 爽到越南家具製造商

根據《彭博社》報導，美國總統川普挑起美中貿易戰，導致部分家具大廠，逐步將產品代工業務，從中國轉移至越南；越南家具製造商 Xuan Hoa Viet Nam 樂觀預估，在此趨勢下，「業務量肯定會更多」。

Xuan Hoa Viet Nam 執行長 Le Duy Anh 表示，包括瑞典宜家家居 (IKEA) 在內，已有多家業者，陸續將產品代工業務，從中國轉移至越南，「越來越多公司和我們接洽，估計未來 5 年內，銷售額可望翻倍。」

Xuan Hoa 和 IKEA 的業務往來，已超過 17 年，近期 Xuan Hoa 接下 IKEA 產品零組件代工，其報價已較中國供應商便宜約 4 美分。

人力成本低廉，是越南的優勢之一，當地工廠工人的薪資，較中國便宜約 50%；電費方面，也因政府補貼政策，變得更加優惠。

截至 2017 年，越南在東協 (ASEAN) 國家中 (該數據不含新加坡)，外國直接投資(FDI) 規模達 141 億美元，占比近 5 分之 1。河內美國商會執行董事 Adam Sitkoff 形容，對投資人來說，越南「不只是個新玩具，還是個璀璨耀眼的新玩具。」

在東協國家中，越南的 FDI 占比，已接近 20%。(圖：翻攝自彭博)

越南的貿易表現，令人無法忽視，匯豐控股有限公司 (HSBC Holdings Plc) 彙編的數據顯示，2018 下半年，越南出口已較 2017 年同期成長逾 12%，超越東南亞五大經濟體 (印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國)。

投資人也對越南抱有更多期待，例如改善商業環境、消弭貪腐、擴大基礎建設規模 (尤其是交通運輸方面)。

Pew Research Center 於 2017 年執行的調查顯示，高達 84% 的越南人，對美國抱有好感；在 Xuan Hoa Viet Nam 工作 22 年的 Ha Van Thanh 說，「我相信，越南和美國有生意上的合作，是好事一樁，如此一來，我們的許多商品，就能和中國產品競爭。」