疑捲入誠美材子公司洗錢案 郡宏光電稱所有交易均依合約交付

誠美材 (4960) 副董葉美麗遭指控利用誠美材子公司茂豐、茂宇進行假交易遭到檢調搜索，當中牽涉郡宏光電，遭葉指稱其生產產品有「品質瑕疵」。郡宏光電發出聲明指出，所生產導電膜運用手機、汽車產業上，所有之交易均依合約按照客戶規格交付。此次，檢調調查方向為葉美麗擔任子公司茂豐董事長，涉嫌與女兒的海外公司進行虛假交易，掏空茂豐、茂宇兩家子公司資產，以及郡宏光電之間關係人交易。



郡宏光電表示，所生產導電膜品質獲國際認證，運用於手機、汽車產業上，所有之交易均依合約按照客戶規格交付，絕無葉美麗指稱之品質瑕疵，報載與茂豐之間的交易紀錄，均屬合法常規交易，每筆商業交易均有貨物金流可對照追查，絕無協助或參與葉美麗洗錢案等任何不法情事。



郡宏光電原為華宏 (8240)、日本郡是株式會社(GUNZECo. Ltd.) 共同成立的觸控面板 ITO 導電膜廠，2017 年底由晨璽科技注資，取得過半股權，將繼續投入觸控面板 ITO 導電膜和透明導電膜事業的經營。



OLED 廣泛應用高階手機市場，OLED 觸控面板的 On-cell(外嵌式)及 Out-cell(外掛式)觸控技術需求大增，並因此推升高階 ITO 導電膜市場，郡宏取得日本母廠的技術移轉，包括日本郡是株式會社 (Gunze Limited) 與日本瑞翁株式會社 (Zeon Corporation) 共同開發觸控面板用的光學膜 (COP film) 技術。





