滬深盤後-上證逼近前高 周線上漲2.5%

今（19 日）陸股在開盤後，走勢呈現上下震盪，盤中以保險、一帶一路類股表現相對較強，午盤後，指數在燃料電池，及 5G 概念股拉抬的帶動下，市場人氣回溫，指數由黑翻紅，終場三大指數全數收紅。

圖: 東方財富網, 上證指數日線圖

截至收盤，上證指數上漲 0.63%，報 3270.80 點；深證成指上漲 1.27%，報 10418.24 點；創業板指上漲 0.66%，報 1715.80 點。市場成交量則維持萎縮，滬深兩市合計成交人民幣 7204 億元。

本周，上證綜指累計上漲 2.58%，深證成指上揚 2.82%，創業板指上漲 1.18%。

類股走勢

產業走勢方面，家電、汽車、石墨烯、一帶一路等類股漲幅較大。其中，石墨烯因有利於加速燃料電池商用化，刺激相關概念股近 20 檔出現漲停。

而染料類股走勢偏弱，因市場傳出紹興柯橋區印染工業協會將抵制染料價格不正常的大漲現象。

格力電器今日飆升 9.24%，收在人民幣 65 元，創歷史新高。主要受到華泰證券指出，因格力電器新股東能帶動其業務發展前景，有助於公司評價進一步提升，因此上調目標價最高至人民幣 80.96 元 / 股，維持買入評等。

圖: 東方財富網, 格力電器股價日線圖

法人觀點

國信證券指出，雖然市場趨勢仍偏強勢，但大盤上攻力道不足，而五一假期將近，短線上需留意會不會出現退場觀望的賣壓。在投資策略上，應避免漲幅較大，估值偏高的標的。投資人可結合年報和季報，對於具備一定成長性的低估績優股進行布局。

光大證券表示，短線上，指數量縮且未能突破前高，顯示多頭動能衰減，也暗示市場對於目前指數價位看法分歧，因此投資人在操作上應採取較為保守的態度，在大盤沒有出量上攻的情況，避免過度積極加碼。

