〈分析〉5G催生射頻元件需求 濾波器潛力足

濾波器簡單來說是要對特定頻率，或是特定頻率以外的頻率進行過濾消除，而取得一個特定頻率的訊號，或是消除一個特定頻率後所留下的訊號。
以目前主流技術來看，濾波器分為 SAW 與 BAW 兩種，各自有較為善長的領域，SAW 濾波器主要應用在電視機、手機、GPS 定位、衛星通訊等產業。
但因為 SAW 濾波器作為射頻元件有其缺點，一方面是高頻的選頻性能較差，二是受溫度的影響較大，所以手機領域的濾波器目前發展已漸漸朝向 BAW 靠攏。
5G 創商機
進入 5G 世代，基地台天線通道數量大幅成長，從現有 4G 的 4、8 通道逐步升級為 16、32、64，及 128 通道。
由於每一通道都需要一套完整的射頻元件對上、下行訊號進行接收與發送，並由相應的濾波器進行訊號頻率的選擇與處理，因此濾波器的需求量將大幅增加。
根據 IDC 預測，2019 年是 5G 手機的元年，預估全球 5G 手機出貨量可達到 670 萬支，滲透率為 0.5%，預計到 2023 年滲透率則可以達到 26%。
而以濾波器價格變化來看，每前進一個電信世代，每部手機內濾波器價格均有所成長。
若以產值來看，根據 Yole 預估，全球射頻元件的市場將從 2017 年的 150 億美金提升至 2023 年的 350 億美金，其中，濾波器的部份則從 80 億美金提升至 225 億美金。
日美大廠壟斷市場
全球濾波器產業在經歷數次整合後，目前已經呈現壟斷的競爭格局，其中，Qorvo、Broadcom、Skyworks、Murata（村田）、TDK、及太陽誘電等企集占有絕大部份的市占率。
中國主攻中低階產品
即使中國濾波器相關製造商競爭力仍難以和國際大廠競爭，但在中低階通訊產品仍有其自身市場，因此也吸引眾多廠商投入濾波器產業中，如：
- 信維通信：主要產品為天線、射頻元件等，領域以手機為主，客戶則有三星、華為、步步高、OPPO。
- 東山精密：產品線廣，其中涵蓋基地台天線、濾波器。其濾波器主要客戶有華為、愛立信、諾基亞、摩托羅拉等。
- 大富科技：射頻產品為其主要營運項目。主要客戶包括華為、愛立信、諾基亞、蘋果、Bosch 等，且其濾波器產品一直在華為核心供應名單內。
- 武漢凡谷：濾波器、雙工器、射頻等領域。目前已投入陶瓷介質濾波器產品，並進行量產。
- 通宇通訊：主要營運產品包含基地台天線、射頻元件，可滿足 4G、4.5G、pre 5G、5G 等多樣化產品需求。
- 世嘉科技：為中興射頻元件三大核心供應商之一。此外，已擴展愛立信、諾基亞等新客戶，主要供應 5G 天線和小型濾波器等產品。
- 風華高科：主要從事電子元件、電子材料等研發，目前其陶瓷材料已提升陶瓷介質濾波器性能。
- 麥捷科技：其 SAW 濾波器及 MEMS 元件，已向 TCL、摩托羅拉、偉創力、中興、華為等客戶出貨。