〈分析〉5G催生射頻元件需求 濾波器潛力足

濾波器簡單來說是要對特定頻率，或是特定頻率以外的頻率進行過濾消除，而取得一個特定頻率的訊號，或是消除一個特定頻率後所留下的訊號。

以目前主流技術來看，濾波器分為 SAW 與 BAW 兩種，各自有較為善長的領域，SAW 濾波器主要應用在電視機、手機、GPS 定位、衛星通訊等產業。

但因為 SAW 濾波器作為射頻元件有其缺點，一方面是高頻的選頻性能較差，二是受溫度的影響較大，所以手機領域的濾波器目前發展已漸漸朝向 BAW 靠攏。

表: 中國通信網, 鉅亨網彙整

5G 創商機

進入 5G 世代，基地台天線通道數量大幅成長，從現有 4G 的 4、8 通道逐步升級為 16、32、64，及 128 通道。

由於每一通道都需要一套完整的射頻元件對上、下行訊號進行接收與發送，並由相應的濾波器進行訊號頻率的選擇與處理，因此濾波器的需求量將大幅增加。

資料來源: Skyworks, 濾波器需求隨射頻頻段增加而變多

根據 IDC 預測，2019 年是 5G 手機的元年，預估全球 5G 手機出貨量可達到 670 萬支，滲透率為 0.5%，預計到 2023 年滲透率則可以達到 26%。

而以濾波器價格變化來看，每前進一個電信世代，每部手機內濾波器價格均有所成長。

表: 中國通信網, 鉅亨網製表

若以產值來看，根據 Yole 預估，全球射頻元件的市場將從 2017 年的 150 億美金提升至 2023 年的 350 億美金，其中，濾波器的部份則從 80 億美金提升至 225 億美金。

日美大廠壟斷市場

全球濾波器產業在經歷數次整合後，目前已經呈現壟斷的競爭格局，其中，Qorvo、Broadcom、Skyworks、Murata（村田）、TDK、及太陽誘電等企集占有絕大部份的市占率。

圖: 中國產業訊息網, SAW 濾波器全球市占比重

圖: 中國產業訊息網, BAW 濾波器全球市占比重

中國主攻中低階產品

即使中國濾波器相關製造商競爭力仍難以和國際大廠競爭，但在中低階通訊產品仍有其自身市場，因此也吸引眾多廠商投入濾波器產業中，如：