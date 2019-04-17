踩油門進場 陸股投資人破1.5億

中國結算公司公布最新 A 股投資人數量，截至 3 月底，滬深兩市投資人數達 1.51 億人，首度突破 1.5 億。其中，3 月份新增投資人數量達 202.48 萬人，月增 103.19%，單月新增投資人數創下 2017 年 4 月以來的新高。

圖: 中國結算公司

雖然上證指數三月份大多位在 3000 點附近震盪整理，但是投資人仍被年初以來的漲勢所吸引。市場認為，3 月份新增開戶數大增，主要與市場回溫有關。

對照上一波陸股牛市高點的 2015 年 5 月、6 月份來看，目前新增開戶數還未過熱，當時月度新增投資人數約在 400 萬人。

股民的熱情投入也反應在成交量上，根據統計，3 月 A 股市場總成交金額達到人民幣 18.58 兆元，年增 80.64%，創 2015 年 12 月以來的新高；成交量達 1.94 兆股，年增 140.72%，創 2015 年 8 月以來的新高。



若以季度來看，今年第一季 A 股成交明顯放大，滬深兩市總成交金額合計達人民幣 33.94 兆元，約為去年全年總額的 35.27%；成交量達 8.95 兆股，約當去年全年的 42.21%。

中信證券表示，中國經濟數據優於預期，投資人對於未來經濟前景已較去年改觀，這有利短線 A 股走勢。不過，本周市場資金流動性受到 MLF 到期與繳稅旺季等因素影響，將較為緊俏，因此投資人最佳的投資點應落在 4 月份最後一周，會是最好時機。

中信建投則表示，大盤在接近 3300 點之後，進入一個短暫的修正期，主要在於中國人行暫停公開市場操作，使得無風險利率略為上揚，及市場流動性緊俏等因素所致。不過，大盤這段的修正期間，為第二波上漲行情創造一個布局機會。

