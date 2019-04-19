中民投美元債券交叉違約 因債券兌付逾期並面臨潛在還貸要求

中國民生投資股份有限公司稱旗下美元債券觸發交叉違約條款，因債券未按時兌付，且旗下附屬公司的債權人可能會要求其立即償還貸款。

該公司周四在交易所公告稱，3 億美元 2020 年到期債券及 5 億美元 2019 年到期債券觸發違約，因據此前公告，其附屬公司億達中國的貸款人可能會要求立即償還 43 億元人民幣（6.41 億美元）貸款。中民投提到觸發違約的原因還包括「未按時完成兌付」。該公司稱已委托 Kirkland＆Ellis 擔任法律顧問。

此次債券交叉違約，突顯了這家收購活躍的中國最大私募股權投資公司之一面臨著日益嚴重的債務困境。繼海航和安邦之後，中民投也開始艱難應對大肆開展收購後債務高企的局面。

今年 1 月這家公司的債務問題首次浮出了水面，彼時一筆債券未能按時兌付令投資者倍感震驚。儘管後來中民投設法兌付了逾期款項，市場仍在緊張關注著這家公司的動態。交易員稱，中民投 2019 年到期美元債價格創出 40 美分的紀錄新低。

中民投在周四提交的公告中表示，已與一筆非公開發行票據的持有人達成協議，將兌付日期從 4 月 8 日延後至 4 月 19 日。

周四早些時候，與國資存在關聯的中信國安經歷新的資產凍結後被調降評級，中國最大的大宗商品交易商之一天津物產集團尋求貸款展期。這些問題表明，政策制定者緩解金融壓力的努力還沒有滲透到實體經濟層面。

公告稱，中民投「了解到境內已成立由金融機構組成的債權人委員會，以穩定當前財務狀況並維持集團業務運營。」