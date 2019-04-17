〈每日外資外匯觀點〉美國零售銷售數據公布 將是美元突破97.7的催化劑

美國 10 年期公債殖利率周二上漲至 2.585%，重回 3 月聯準會轉向鴿派政策前的水平；3 月美國就業市場復甦，先前籠罩債市及聯準會偏向鴿派的焦慮情緒減弱，美元指數再度站上 97，周四公布的美國零售銷售數據，預期將進一步牽動美元走勢。

Tradimo 外匯專家 Orlando Gutierrez 表示，從長期技術面來看，美元走勢仍處於牛市，但近期則受抑於 97.7 前波高點的上檔壓力，但下檔 95.80 附近具強力支撐，預期在升破 97.2 之前，區間整理的態勢不變。

Gutierrez 認為，美國零售銷售數據公布可能成為美元突破 97.70 的催化劑，先前美元處於區間整理，漲跌無明顯方向性，一旦突破上檔壓力，將帶來足夠的買盤，開始美元第二次真正的牛市行情。

美元指數日 K 泉圖。(來源：新浪財經)

紐西蘭統計局周三公布消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.5%，低於市場預期的 1.7%，市場預期紐西蘭央行五月降息的可能性由先前的 24% 遽升至 60%，引發紐幣兌美元短線一度暴跌逾百點。

ASB 銀行先前預估紐西蘭央行將在五月和八月分別降息 25 個基點，該行首席經濟學家 Nick Tuffley 表示，周三 CPI 數據公布後，增加了五月降息的機率。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示，受到紐西蘭通膨數據不如預期的影響，紐幣遭到急劇拋售，如果紐幣兌美元跌破 0.6700，匯價恐怕將跌向 0.6670、甚至 0.6630。

紐幣兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德國商業銀行首席分析師 Karen Jones 表示，歐元兌美元可能正在打底，但多頭需要做更多的努力，目前初步壓力位於 100 日均線 1.1394；美銀美元也認為，歐元兌美元彈後，已築出雙底形態。