〈每日外資外匯觀點〉重大經濟數據公布 美元現在還不是自滿的時候

周四市場關注歐美三項經濟數據公布，分別是歐元區 PMI 數據、有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據以及初請失業金人數數據，美國經濟數據若能繼續表現強勁，將有助美元走強。

近期摩根士丹利、北歐聯合銀行和瑞銀等投行紛紛看多歐元，樂觀預期歐元區經濟成長正在複甦，歐元區今天發布 PMI 初值數據，正可提供經濟成長改善的線索，並推動歐元走強。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

北歐聯合銀行本周發布的報告強調，只有歐元區 PMI 數據表現穩定，歐元兌美元才能有效反彈，並建議投資人在 PMI 數據公布後尋找買點，目標價位上看 1.1650。

《彭博社》報導，最近幾周，美元表現了驚人的抗跌能力，儘管根據花旗集團的經濟意外指數，公布的數據與預期的差距為 2017 年中以來最大，但美元指數仍然止穩，美元與經濟意外指數走勢出現背離，從美元的表現來看，現在不是自滿的時候。

此外，對沖基金和基金經理人對美元短期悲觀程度來到近一年來的最高水平，期權市場上，防範美元下跌的成本變得越來越高。風險逆轉指標顯示，投資人對美元看跌期權的買入價已開始高於買入歐元等主要貨幣的買入價。

Odier & Co. 的 Vasileios Gkionakis 表示，這種轉變反映了市場對全球經濟和貿易的新樂觀情緒，並且正在提升其他貨幣的吸引力。