〈鉅亨看世界〉安倍女力經濟學

為解決日本勞動力萎縮問題，以及促使停滯不前的日本經濟復甦，日本首相安倍晉三鼓勵日本女性投入勞動力市場，期望在產出和收入增加時，可促進消費和經濟增長，而不是拘泥於傳統相夫教子的角色，一系列政策被稱為「女性經濟學」。

《彭博社》整理以下關於女性經濟學的 6 大要點 ：

1.「女性經濟學」是甚麼？

女性經濟學為一種概念，在日本與全球被密切討論，認為女性與經濟增長有一定的關聯。安倍的政策目的在於，提升女性在企業中的參與度，以增加日本勞動力市場，進而幫助經濟復甦。

為了配合此政策，日本企業被要求須設定女性進入管理階層的比例目標，並為實現該目標制定計劃。同時，該政策要求，在 2020 年以前，把女性在企業管理階層所佔比例由 2013 年的 7.5% 提升至 30%。

同時，安倍政府承諾解決托兒所數量不足的問題，並鼓勵工作場所可以提供更多的相關設施或給予輔助，以吸引為人母的女性重回職場。

日本人口正在快速萎縮，15 歲至 64 歲的人口，預計在 2065 年將減少至 4500 萬人，2015 年時為 7700 萬人。

日本 2018 年人口組成 (資料來源: populationpyramid.net)

2. 已經起效用了嗎？

目前發展很緩慢，女性勞動參與率從 2012 年的 46.2%，在 2017 年攀升至近 50%，相較於其他已開發國家，仍處於較低水平，德國為 55%、美國為 56%、加拿大為 61%。

另一方面，大多數重返職場女性的工作，職位仍較低或屬兼差性質，儘管如豐田汽車正在任命女性高層主管，但整體變化仍為冷淡的，且各個行業沒有統一的標準。日本企業管理職位僅有 4% 由女性擔任，2012 年安倍上任時為 1%，而中國為 9%，美國為 17%。



3. 問題是什麼？



女性應該待在家中相夫教子的傳統觀念，在日本已深蒂固，並成為她們重返職場的阻礙之一。在很多情況下，女性正努力融入日本的工作環境，不但工作時間長，下班後可能還需要進行應酬。許多男性對於女性融入職場持反對意見，2016 年的一項民調顯示，45% 的接受調查的男性同意「女性應該待在家中」的觀點。

4. 薪水如何？

在 36 個經濟合作暨發展組織 (OECD) 國家中，日本的性別薪資差距高居第三，女性去年的收入比男性低 24.5%，南韓為差距最高的國家，達 34.6%，盧森堡則為最低，差距僅有 3.4%。

5. 在政治方面參與度？



日本的女性代表比率幾乎是最低的，眾議院的女性成員為 10%，在全球排名第 158 位。在 9 月公布的新內閣名單中，19 名閣員只剩 1 名女性，顯示「女性經濟學」可能只是空談。5 月時，日本國會一致通過一項法案，要求各政黨「盡可能」提名相同數量的男女候選人。

地方創生大臣擔當相片山皋月

6. 還能做些什麼？



一直以來，批評人士認為安倍做得並不夠多，且沒有明確跡象顯示他想改變此政策。人們呼籲政府採取制定法律，以進一步約束企業達成女性工作比率提升的目標。最近的調查報告估計，若改善經濟性別平等，可能會使日本 GDP 增加 5500 億美元。