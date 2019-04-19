重磅！任天堂Switch將在中國上市 股價大漲17%！

根據路透社和日經新聞報導，日本任天堂 (7974-JP) 的人氣家用遊戲機「Nintendo Switch」，已在本週四 (18 日) 取得了中國廣東省政府的銷售許可。這項銷售許可的申請，是由中國騰訊向其公司所在地的相關業務管理當局，「廣東省文化和旅遊廳」所提出。而今後 Nintendo Switch 能否在全中國銷售，仍是個未知數。

(圖: Investing.com)

消息傳出後，任天堂股價在週五 (19 日) 開盤後立刻上揚，早盤盤中的最高漲幅一度較昨日收盤上漲 17.4%，來到一股 40340 日圓。而在日本時間上午 11 點過後，股價則是在 39800 日圓左右游移。

在廣東省文化和旅遊廳的官方網站上，可在相關的遊戲審查清單中，看到「超級瑪利歐」系列的遊戲名稱。但是並未揭露發售日期，以及銷售訂價等相關資訊。

日本任天堂在面對媒體詢問時表示「與騰訊間的關係，會在適當的時間點對外公布」。

而在過去，任天堂曾透過在中國的現地法人，在當地銷售「Nintendo DS」掌上型遊戲機。而這次透過與騰訊這家中國最大手遊公司的合作，可望在中國這個 14 億人口的龐大市場，取得相當可觀的成績。

但是值得留意的是，近年來中國政府以可能對青少年身心造成不良影響為由，在遊戲方面的規範採取強硬手段。騰訊在去年就曾有新款遊戲，因為沒有通過當局審核而無法上架。造成該公司在相當一段時間，無法推出新作品的窘境。