正面對決Spotify! 亞馬遜在美國推免費音樂串流服務

據外媒報導，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布在美國地區推出包含廣告的免費音樂串流服務，該項服務可通過該公司的 Echo 智慧音箱和其他 Alexa 設備來使用，此舉使亞馬遜直接與音樂串流巨頭 Spotify(SPOT-US) 進行正面競爭，並有望推升亞馬遜 Echo 智能音箱和 Alexa 語音助理相關產品與服務的銷量。

此次發布的新版本可在所有 Alexa 設備上使用，用戶得以免費使用一系列包含廣告的播放列表和電台。先前，亞馬遜僅提供付費音樂串流服務，用戶須購買 Prime 會員來綁定 Prime Music 相關音樂服務，或者單獨支付每月 3.99 美元到 9.99 美元的費用，來獲取音樂串流服務。

在音樂串流服務市場競爭白熱化之際，亞馬遜此次推出的免費音樂串流服務無疑是與 Spotify 進行正面迎戰。到目前為止，Spotify 是唯一一家提供免費廣告音樂串流服務和無廣告付費訂閱的媒體提供商。

Spotify 的免費版本吸引了廣泛的用戶群，而亞馬遜此次推出的免費版本除了增加本身用戶之外，也能夠吸引更多潛在客群進入亞馬遜的產品生態系統，包括基於 Alexa 語音助理的 Echo 系列或是其他智慧家居設備等。

音樂串流媒體部門目前是亞馬遜業務中最快速成長的。據悉，亞馬遜音樂服務目前擁有數千萬活躍用戶，不過就像亞馬遜的許多早期業務一樣，該部門目前仍呈現虧損，不過正積極擴張市占率。

亞馬遜現今通過雲端運算網絡服務部分獲得絕大部分獲利，該公司希望發展更多樣的獲利部門，期望通過消費者行為的改變，吸引消費者轉向購買更多亞馬遜自家產品，包含 Echo 智慧音箱系列，Prime 會員訂閱，或是僅僅從亞馬遜平台上購買更多用品。