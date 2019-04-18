回應退出中國市場 亞馬遜：將推動Kindle、雲計算等業務在華發展

針對退出中國市場消息，亞馬遜 (AMZN-US) 官方今 (18 日) 回應表示，將在現有業務基礎之上，持續推動亞馬遜海外購、全球展店、Kindle 以及雲計算等業務在中國的穩健發展。

知情人士日前指出，亞馬遜計畫在 7 月中旬前退出中國市場，並在 90 天內關閉配送中心、逐步減少中國國商品銷售業務，將精力轉向利潤較豐厚的海外商品銷售以及雲服務等業務。

若退出中國市場消息屬實，中國消費者日後將無法在中國亞馬遜買到第三方商家貨品，但仍可透過亞馬遜全球商店向英國、美國、日本等國家訂購

亞馬遜內部人士此前否認退出中國市場，呼籲消費者不要相信此類傳言，並表示亞馬遜業務在中國發展良好，不可能退出中國這個龐大市場。

儘管一再強調不會退出，但種種跡象皆顯示，未來亞馬遜中國的業務重心將集中在跨境貿易、雲計算以及 Kindle 等。

中國本土電商競爭漸趨激烈，根據艾瑞諮詢公司發布的報告顯示，2015 年，亞馬遜在中國 B2C 的電商市場份額已不足 1%，阿里巴巴旗下的天貓、京東的 JD.com 在中國電商市場的份額合計高達 81.9%，亞馬遜在之中的發展空間並不大。

Wedbush 證券分析師 Michael Pachter 表示，亞馬遜的退出是因為相關業務既沒有獲利也沒有成長，中國自家的網路零售業者具有亞馬遜無法與之競爭的巨大優勢。

根據《2018-2019 中國跨境電商市場研究報告》，2018 年網易考拉以 27.1% 的市場份額位居電商平台榜首，天貓國際與海囤全球分別以 24%、13.2% 居於其後，市場份額前五名未見亞馬遜身影。

至於傳出中國區總裁張文翊將離職，亞馬遜表示，其作為亞馬遜中國總裁的任期已結束，下一步將赴任亞馬遜內部的新職位。