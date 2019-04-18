黃啟乙：興櫃出英雄！

【文／黃啟乙】

進入第二季之後，根據過去的經驗，台股在此會出現一些變化！

首先，是股東會的召開，大多數掛牌公司的股東會，絕大多數是集中在六月份開會，所以空頭的融券回補集中在四月份，短線上的軋空，通常會在四月份出現。

再來，第一季財報也會從四月份之後陸續公布，一直到五月十五日為止，所有的季報公布完畢。

緊接著進入報稅季節，對資金的需求也開始升高！在第二季之後也通常是一個調整期。

所以，就台股加權股價指數而言，到一萬一千點左右時也通常會出現一些壓力。

第二季之後的選股，也許可以從類股或個股的調整步伐來作選擇。

國泰金、富邦金成反指標

這是什麼意思？簡單來說，自今年初以來，從集中市場到櫃買指數，基本上很多個股的漲升已經輪了一回，到這個階段也許該調整了！相對地，所謂的「補漲」在第二季之中較有機會表現，近期鴻海集團股票的上漲，除了被外界賦予老郭「選總統」的題材之外，其實就是補漲的一種。

另外，在大型權值股之中，富邦金以及國泰金在過去一季也都沒有漲過，按理也可能會補漲。

但重點是，一旦富邦金或國泰金出現補漲時很可能是大盤反指標！這值得特別注意。

再者，興櫃市場在下一個階段可能會有較大的表現空間。因為這是一個漲升的循環，從集中市場、櫃買指數再輪到興櫃。

去年底，有兩檔從興櫃轉上櫃的個股─緯穎、南寶以及興能高以及最近才轉上櫃的騰輝電子ＫＹ，結果掛牌至今，股價有強勢的表現。因此下個階段也可以在興櫃尋寶。

其中，興能高早在興櫃掛牌之時，就不斷被提到的一檔個股，理由很簡單，在穿戴式裝置從智慧手錶、無線耳機，甚至所謂的「電子煙」都將大量使用到小型鋰電池。

尤其這幾年，全球電池廠因應電動車、電動機車、電動自行車的需求，大多轉往大型鋰電池的生產，令小型鋰電池有更好的發展。

尤其今年穿戴式產品的需求更加旺盛，可以看到近年來轉攻智慧型手錶的 Garmin 業績大旺，股價連連大漲創新高而上，去年十二月底，Garmin 的股價一度因美股大跌，曾回檔至五九．九八美元，如今連創新高來到九○美元左右。成為第一季之中，美股主要漲升的代表股之一。

興能高回到季線應是買點

因此，在趨勢上一再看好興能高，果然去年十二月底掛牌之後股價一路拉升，甚至攻抵七五元，其後才拉回而下。

等於說，興能高在二月初創下七五元的高價之後，就持續進入整理回到六○元上方，也剛好是季線之所在。

問題來了，一家具有趨勢性的個股，而且今年業績將明顯成長的公司，在進入中期整理來到季線時，通常是進入中期低檔承接區，若按照這個邏輯，在興能高回到季線時，應該是中期低檔區了。

尤其，從第一季營收來看，來到四．三六億元，較去年同期成長三六．六％，幾乎創下歷史性的第一季營收新高紀錄。

不要忘了，興能高的新產能即將在第二季之後，陸續開出，若一切依進度來看，也許自第二季之後，興能高又會展現不同格局。

至於南寶，也是《先探週刊》持續看好的標的，股價也一路盤堅而上，已逼近一七○元創掛牌以來新高。

南寶去年獲利走低，係因為原物成本上漲之故，自去年第四季以來，原物料成本已下降，加上該公司近年來不斷推出附加價值更高的新產品：電子光學膠以及下世代的重量產品─碳纖維，迄今本益比向上提升，再加上獲利回升使得股價不斷盤升而上，而且這一股盤升的氣勢仍未改變！

來源：《先探投資週刊》 2035 期

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