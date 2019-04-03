第一批進口遊戲取得版號 騰訊名列其中

昨 (2) 日，中國原國家新聞出版廣電總局官方顯示，第一批進口遊戲版號（類似政府許可的發文字號）已經發放，總數為 30 個。其中，游族網路研發，騰訊獨家代理「權力的遊戲－凜冬將至」、網易的「迷室 3」、完美世界的「洪潮之焰」等遊戲取得批准。

圖: 東方財富網, 騰訊股價日線圖

在國產遊戲審核批准恢復 3 個月後，進口遊戲審核終於進入正常節奏，這意味著中國遊戲審查的完全恢復。

如果沒有取得遊戲版號，就意味著遊戲公司不能在遊戲內透過道具購買獲取營利，只能依靠廣告收入。這對於以道具購買占產品金流來源比重高的遊戲開發商來說傷害極大。

事實上，不少遊戲公司都取得遊戲版號，只是騰訊、網易這樣的大廠取得的數量不如預期，且即使取得遊戲版號，也不是兩大廠商的重點遊戲產品，例如騰訊旗下最熱門的「絕地求生：刺激戰場」目前仍然沒有獲得遊戲版號。

根據統計，今年春節期間，中國遊戲產業只有「王者榮耀」和「絕地求生：刺激戰場」兩款遊戲（兩者都是騰訊旗下遊戲）DAU（日活躍用戶）超過 5000 萬。因此可以想見「絕地求生：刺激戰場」沒有取得遊戲版號對於騰訊營收是一大衝擊。

作為全球最大的遊戲市場，中國遊戲版號審核工作一度停滯 268 天。直至去年 12 月下旬，中國製的遊戲版號審查終於傳出解禁的消息。

數據顯示，2018 年中國遊戲市場整體收入規模人民幣 2144.3 億元，年增 5.30%，漲幅為近幾年來最低。而目前時下最熱門「吃雞」類遊戲遲遲無法取得版號，是造成 2018 年產業收入成長不如預期的重要原因之一。