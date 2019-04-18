Zoom今掛牌 上市價比預期高 每股36美元

以雲端視訊會議服務發展迅速的新銳公司 Zoom 即將於週四 (18 日) 在那斯達克掛牌上市，據知情人士透露，昨日下午 Zoom 以 36 美元的價格訂定其 IPO 價格，比起週二表示的 33 至 35 美元要高。

這樣的股票發行價格是為了將 Zoom 冠上創業「獨角獸」(Decacorns) 的頭銜，要成為獨角獸企業，必須符合市值超過 100 億美元的標準。目前 Zoom 初估 IPO 市值約為 105 億美元，相當於該公司上次在 2017 年初，於私募市場融資時估值的 10 倍之多。

Zoom 由前思科會議 (Webex) 的視訊技術團隊於 2012 年創立的，Webex 是上一代 2001 提供企業視頻會議初創公司，由於看中雲端技術的成熟，決定開發這項 Zoom 視訊服務，由於應用程式簡易好用，特別適合手機，因此受到許多企業青睞。

預估在 IPO 每股 36 美元下，Zoom 將融資近 3.6 億美元，初期投資者的股票價格將近 4 億美元。

創辦人 Eric Yuan 將在價值 5700 萬美元的股票售出後留下價值近 17 億美元的股票，投資人包括該公司風險資金支持者的 Emergence Capital，持有 12.2% 股份、持有 11.1% 的紅杉資本。

去年 Zoom 的銷售額強烈增長了 118%，達到 3.3 億美元，凈利潤為 758 萬美元。