台企銀擬私募現增規模上看百億元 6月股東會敲定

台企銀今 (18) 日舉行線上法說會，董事長黃博怡表示，為提高放款業務動能，計畫辦理普通股私募現金增資，目前交敲定將引進國發基金認股，初估規模約 50 億到 100 億元不等，相關細節須等 6 月股東會後敲定。

黃博怡指出，台企銀為專業中小企業銀行，為扶植中小企業、新創與微型企業，加上順應台商回流趨勢，為強化放款業務動能，因此決議辦理私募現金增資。

台企銀去年稅後純益 76.4 億元、年增幅 51.6%，每股稅後純益 1.19 元，獲利創歷史新高，獲利亮眼表現也反映在股利政策上，董事會日前決議，每股擬配發 0.8 元股利，其中現金股息 0.3 元、股票股利 0.5 元，創下 18 年以來新高。

在核心業務部分，去年淨收益 230.26 億元，年增幅 10.37%，其中利息淨收益 171.98 億元、年增 11.49%，手續費淨收益 36.6 億、年減 0.84%；而存放利差則從 1.29% 提高至 1.33%，淨利差 (NIM) 維持 0.97%。

今年第 1 季稅後純益 21.66 億元，較去年同期增加 23.95%，每股稅後純益 (EPS)0.34 元，總經理施建安指出，今年將從三大面向提升獲利動能，包括資產配置調整、強化財富管理，以及強化外幣與海外放款。

施建安表示，今年希望透過資產配置調整，拉高淨利息成長，目標維持 1 成成長，手續費部分則從財富管理業務著手拉高收益；另外，在 OBU 部分與海外分行業務部分，去年獲利雖有成長，但仍與同業有段距離，今年將強化外幣放款，拉高海外獲利比重，進而推升整體獲利。

