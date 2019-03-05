台企銀攻政策性融資 老危都更融資目標額上看百億元

台企銀響應政策性融資，今年將成立創新金融專案辦公室，瞄準危老建築重建、都市更新、綠色金融與文創產業提供貸款，其中都更與危老建築今年融資餘額目標，至少要達到 100 億元。

台企銀今 (5) 日舉行媒體春酒，董事長黃博怡致詞時宣布，因應中小企業與其他特定業務融資需求，銀行今年將成立「創新金融專案辦公室」，由總經理施建安親自督軍，鎖定危老重建、都更、綠能與文創等提供貸款協助，其中危老建築與都更，年度融資餘額目標上看百億元。

台企銀主管表示，承做都更、危老建築等貸款不受銀行法第 72 條之 2 的限制，不僅不占用不動產放款額度，還能配合響應政策扶植產業。

台企銀繼日前宣布拿下舊台北市議會的都更案聯貸後，今年將進一步跨足工業區的廠房重建，據了解，目前已有兩個都更案洽談中，分別是位於中和區與林口區的廠房，兩案面積分別為 2,000 多坪，自貸規模各約 10 億元。

台企銀主管透露，銀行過去每年平均約承做 1~2 件都更案，較少著墨危老建築的領域，為強化都更與危老建築融資，去年還特地從第一銀行挖角嫻熟都更業務的陳銅溪擔任創新金融專案辦公室主任，目標一年至少要承做 10 件都更。

此外，台企銀今年也將持續投入「小微企業」融資，黃博怡說，尤其是資本額 3,000 萬以下的小微型企業，已列為今年重點開發目標客群，