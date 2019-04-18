【華冠投顧】國巨，再次起漲前的回測。

週三數據，美國 2 月貿易帳，值為 - 494，比預期值 - 534 與前值 - 511，具收窄之趨勢。這也逆轉了 2018 年七月以來的下降趨勢。這使得市場對 2019 年第一季 GDP 持更樂觀之預期。

美國商務部將於 04/26 發佈第一季度 GDP 年化季率，續關注。

美國財政部長努欽，上周六表示，美中貿易談判已近尾聲。消息來源透露，原先美國要求中方大幅降低補貼產業，但在中方強烈抗拒之後，美國考慮在這項目上讓步。

具報導，美中貿易談判，預計在五月初，即將達成協議。昨日川普也表示，與中國的貿易談判有所進展，我們的協商將會成功，在五月底將簽訂協議。

多、空因素交雜，後續將續刺激股市波動。

但已經彈升三個多月的台股，目前來到 2018 年十月初的起跌區，後續於高檔出現震盪在所難免。

06 道瓊，短期可觀測下方 26175-25976 初步支撐區間之力道如何？此區若遭摜破，則向下壓抑之力道將有增強之可能。

而加權指數，目前處於第五波位置；短期暫觀測下方 10842-10756 初步支撐區間之力道如何？

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多！

下圖為今日盤中之述。

下圖為今日波動之呈現，此段回檔，屬再次起漲前的回測波。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師