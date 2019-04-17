中國將繼續減少油菜籽進口 加拿大業者：華為事件是主因

根據《彭博社》報導，繼撤銷 Richardson International、Viterra 兩家加拿大公司的油菜籽進口註冊後，中國官方今 (17) 日宣布，將持續加強油菜籽檢疫措施，進口量也會隨之減少；對此，加拿大業者認為，華為財務長孟晚舟案，引發加、中兩國關係緊張，是導致中國減少進口油菜籽的主因。

受孟晚舟案影響，中國和加拿大關係緊張，中國海關以保護生態環境安全為由，陸續撤銷兩家加拿大公司的油菜籽進口註冊，引發報復聯想。

中國商務部上月指出，中國海關多次在加拿大進口的油菜籽中，發現「有害生物」，包括「油菜莖基潰瘍病」、「十字花科黑斑病」等；為從源頭防範疫情，保護中國農業和生態環境安全，海關總署自 3 月 26 日起，暫停加國業者 Viterra 向中國進口油菜籽。

中國農業部市場與信息化司司長唐珂，週三於記者會中表示，會加強進口油菜籽檢疫措施，預料此舉將使其進口量「顯著減少」。

唐珂說，今年 1 至 2 月，中國油菜籽累計進口量，已達 108 萬噸，年增逾 46%，相當充足，不至於對食用植物油供給，造成太大影響。

但加拿大農業團體認為，中國採取的措施，與防疫並無太大關聯，孟晚舟案仍是主要因素。

自孟晚舟於加拿大被捕迄今，中國以「危害國家安全」為由，陸續逮捕加拿大前外交官 Michael Kovrig，以及加國企業家 Michael Spavor 等人。