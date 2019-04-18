〈智能理財夯〉全台唯一「懂配息」理財機器人來了！0管理費、鎖定3大族群

全台最大民營基金平台「鉅亨買基金」與工研院合作的理財機器人「阿發總管」今 (18) 日宣布正式推出，「阿發總管」是全台首創由本土設計的唯一「懂配息、會進化」的機器人理財服務，「阿發總管」有配息型、成長型及目標型等三大目標族群，投資人透過「鉅亨買基金」平台開戶完成，即可享受 4 大優勢的智能理財服務。

「鉅亨買基金」副董事長謝文淵表示，鉅亨買基金一直以來都站在投資人的立場，期望提供忠實的產品研究分析與市場觀點，營運 4 年以來，基金產品多樣化，為投資人累積巨量資產，「鉅亨買基金」已是市場上最大的民營交易平台。

謝文淵進一步表示，鉅亨買基金去年推出的主題式的投資組合「鉅亨趨勢寶」，是由過去提供投資人基金交易平台，拓展到趨勢投資組合。今年再升級推出智能理財機器人「阿發總管」。

謝文淵表示，用戶要的不只是基金，對很多投資人來說，在海量的基金裡面，常常面臨不曉得怎麼選擇，即使有理專介紹，但介紹完可能還是不知道怎麼選基金，因為發現被引導的需求是存在，但被引導的方式可能要改進，因此今年才再升級推出智能理財機器人「阿發總管」。

謝文淵認為，「鉅亨買基金」的 AI 理財機器人「阿發總管」到位後「基金交易」、「主題式投資」(趨勢寶) 及客製化的「理財機器人」，將成為鉅亨買基金為用戶提供服務的三架理財引擎，不論是投資老手或新手，都能根據需求，有效搭配組合運用。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，「阿發總管」有配息型、成長型及目標型等三大目標族群。

張榮仁表示，「鉅亨買基金」深耕配息基金市場，國人熱愛配息基金，網路上搜尋「基金 配息」整體趨勢是往上走的趨勢，台灣長期處在低利環境，而境外配息基金的年化配息率動輒達 5-6%，這次推出的「阿發總管」，是業界首創的配息型理財機器人。

張榮仁指出，過去國人選擇配息基金，往往以配息率當做唯一指標，結果就是集中在特定的高息貨幣、資產類別，或少數熱門的高配息基金。而透過阿發總管，只要填入目標配息率，系統就可以按照客戶風險屬性配置出最有效率的投資組合，既免去自己挑選基金困擾，也可以用資產配置的方式做配息基金佈局，有望避免曝露在過高的波動風險，讓配息組成更健康。

此外「阿發總管」也提供「再平衡」機制，系統會視需要發送「再平衡」通知，讓「阿發總管」的用戶可以更即時調整旗下的投資組合，以因應市場的變化。

張榮仁表示，「阿發總管」擁有四大優勢，一、低成本，0 信託管理費；二、擁有 34 系列基金、1600 檔基金，不侷限單一品牌更客觀；三、沒有收顧問費，收費架構更簡單；四、有強大資深客服團隊支援。

「鉅亨買基金」為鼓勵投資人搶先體驗，即日起新申購阿發總管的用戶不僅可以享受 0.6% 的申購手續費與再平衡 0 手續費，2019 年 6 月 30 日前使用「阿發總管」下單，每一位新申購下單成功的客戶，還可額外獲得紅利 300 點 (紅利 300 點 = 300 元)，讓鉅亨買基金的新舊客戶，都可持續利用業界最低的成本，體驗 AI 智能理財的頂尖服務。



* 手續費優惠期間自即日起至 2019 年底。** 限時加碼自即日起至今年 6 月底。

詳細請見「鉅亨買基金」阿發總管的網站 https://www.anuefund.com/EC/ROBO