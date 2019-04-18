鉅亨投資雷達》中國基金怎麼買？

近期中國股市帶量上漲，許多投資人都對投資中國基金躍躍欲試，但是中國基金可能跟你想像的不一樣，而且差別很大。要如何分辨哪種中國基金才是你想要的呢？這篇文章幫你一次整理清楚。

1. 中國基金大不同，弄不清楚可能會投錯

有許多投資人看好的是中國 A 股，可是卻不小心錯投到投資策略主要聚焦在香港交易所掛牌的 H 股！為什麼會這樣呢？因為雖然都叫中國基金，但是組成成分卻大不同。台灣的法規限制境外發行的基金，A 股比重不可超過 10%，所以境外投信發行的中國基金都是由高比重的 H 股組成。想投資純 A 股的投資人，可以從沒有此項規定的境內中國基金下手。

在 A 股比重方面，台灣核備可銷售的境外中國基金 A 股占比平均僅有 7.4%，而境內中國基金則高達 69.2%。但 A 股、H 股的特性究竟差別在哪裡？

2. A、H 股天差地別，H 股更適合長期持有

首先，先從指數組成的差異來分析，再來比較過去績效的特色。H 股採香港恆生指數做說明，其成分股多是超大型藍籌公司，而 A 股成分股多為中大型公司為主（採上證和滬深 300 指數），且在工業、原物料等產業明顯比重多於 H 股。雖然 H 股的公司市值較大，但香港恆生指數目前本益比僅有 12.0 倍，上證指數則是 15.9 倍，相較指數自身過去，H 股也較便宜。

以歷史績效來看，雖然 A 股平均年化報酬比 H 股高出許多（10.4% 比 8.0%，採美元計算至 2019 年 3 月底），但要有較高財富成長的機率，A 股投資人要有較高風險承受度、擇時技巧或運氣。下表是投資人從 1991 年來任何一個月進場，並且持有 12 個月後的平均報酬分佈狀況。可以明顯看出來，雖然 A 股上漲超出 50% 的機率是 H 股的兩倍，但是負報酬的機率也比 H 股高出許多（負報酬機率是 45.3% 比 33.0%）。

3. 基金挑常勝軍，持續優異表現很重要

投資基金有個好處是隨著市場的變化，基金經理人會幫投資人調整成最適合掌握未來投資機會的配置。不論當下最夯的主題是互聯網、新經濟還是一帶一路，基金團隊會視狀況進行調整，而績效就是經理團隊選股能力的成績單。而且，僅僅只有一小段時間的好表現並不代表基金好，要能「長期」、「持續」締造好表現才稱的上是好基金，下表依照這個邏輯整理出近 10 年境外中國基金排行。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

長期投資中國選 H 股，基金挑選常勝軍

投資中國，H 股相較 A 股更適合長期投資人。因為 A 股的股性較易有大漲或大跌的極端事件發生，H 股則以超大型藍籌股為主，表現相對較為穩健。而且，以價值面來看，H 股的本益比也較有吸引力。在挑選中國基金時，建議投資人與其注意一些新穎的主題或短期突出表現的基金，不如選擇能夠長期持續勝出的基金。

鉅亨精選基金

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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