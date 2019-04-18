Fed褐皮書：勞動力市場緊縮 美經濟微幅至溫和成長

鉅亨網新聞中心 2019年4月18號8點18分

美國 Fed 週三 (17 日) 公布《褐皮書》地區經濟報告，表示美國經濟在 3 月和 4 月初，以輕微至溫和速度增長；多個地區出現技術人員短缺，尤其是建築業和製造業，就業市場仍然緊張，薪資成長速度溫和。

《褐皮書》主要針對 12 家 Fed 分行，收集所屬地區經濟調查報告，結果顯示，大多數地區成長仍與前次報告速度相似，少數地區回報，經濟成長有所加強。

在製造業方面，與貿易相關的不確定性，導致經濟活動承壓，但整體經濟活動報告仍屬正面。

薪資成長情況

在大多數地方 Fed 所轄地區，熟練工人和非熟練工人的薪資均適度增長，僅有 3 個地區的工人薪資略微增長。

同時，大多數地區都指出熟練勞動力短缺，這種現象主要是集中在製造業和建築業，但在科技與專業領域也有發生。報告稱，企業應對就業市場緊縮，方法是提高獎金和福利計畫，同時適度提高薪資。

報告還顯示，就業增長主要集中在高技能的職務。然而，勞動力市場仍然緊俏，抑制了就業增長率。

物價上漲情況

自 3 月份上次報告發布以來，物價也小幅上漲— 部分原因是關稅、運費和薪資上漲。

波士頓地區的一些人士表示，他們仍然擔心關稅的影響，而費城地區的人士則表示，全球需求疲軟和貿易不確定性，對經濟增長造成壓力。

一些地區注意到燃料價格上漲，而其他地區則指出，油價上漲和天然氣價格下跌。

天氣因素

這次報告特別提及了天氣因素，一些地區指出，中西部的洪水和惡劣天氣影響了農業生產。

聖路易地區的農民，擔心密西西比河谷的洪水；而冬季惡劣的天氣，阻礙明尼蘇達地區許多行業的發展。堪薩斯 Fed 回報，最近的暴風雪和洪水，可能會在未來幾個月對農業部門構成壓力，因為它導致基礎設施受損，以及牲畜和農作物的損失。

Fed 每年 8 次公布 褐皮書報告，為美國經濟的健康程度提供事證，幫助 FOMC 評估經濟狀況。