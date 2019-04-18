刺激內需！中國瞄準家電、消費性電子

近期中國發改委對內部門發布「推動汽車、家電、消費電子產品更新消費及促進循環經濟發展實施方案 (2019-2020 年)」意見函。希望在政府投資已對中國經濟產生效益之下，期待內需方面，也能利用政府讓利政策，為支撐經濟貢獻力量。

圖: AFP

家電

中國發改委擬針對家電展開以舊換新活動，同時對於低保戶、深度貧困地區群眾，可以不交舊型家電產品，即可享受以舊換新補貼政策。

家電補貼種類包含，電冰箱 (含冰櫃)、洗衣機、空調、電視機、熱水器、抽油煙機等等。針對這些家電給予不高於產品價格 13% 的補貼，或是單台上限人民幣 800 元。

其中，電視機是中國政府重點推廣項目，將鼓勵企業擴大電視新產品研發，並在超高畫質、軟性螢幕、新型軟板等技術方面突破瓶頸，加速量產。

同時，也要豐富 4K 超高畫質影音內容，創新電視互動節目，全面推動電視網路化服務，加速推進電視智慧化應用。

圖: AFP

消費性電子

在推動消費性電子方面，主要著重在手機領域。中國發改委指出會持續推動資訊基礎設施建設，並加強農村和遍遠落後地區固定寬頻和 4G 網路覆蓋範圍。

同時，加速 5G 商用進展腳步，並豐富 5G 商業化應用，且加速支援 5G 網路的手機研發、製造，及銷售。此外，也要求強化人工智慧、生物資訊技術、VR/AR 等新一代資訊技術在手機上的應用。

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汽車

將研究訂定促進汽車汰舊換新政策，適當擴大獎勵補貼範圍，對於使用年限不超過十年的乘用車更換為節能環保類型汽車給予補貼，鼓勵淘汰排放低於標準的車輛。

此外，鼓勵服務型產業對新能源車的換購，中國政府將會針對其營運進行補貼，以降低出租車、網路叫車、物流等車輛使用成本。並於 2020 年底前，大氣汙染防治重點地區服務產業的新能源汽車使用比率不低於 80%。

上述方案暫時只是中國發改委的意見方向，尚未定案，不過在收集各方意見後，中國發改委將會對外公布最後定稿政策。