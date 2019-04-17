緩解貿易風險 傳中國官方起草刺激消費措施 汽車、手機可望受惠

根據《彭博社》報導，知情人士透露，為了緩解美中貿易爭端帶來的風險，北京當局正在草擬刺激消費措施，盼提振汽車、智慧手機等產品的銷售表現。

消息來源指出，草擬中的刺激消費措施，將建議對新能源汽車、智慧手機、家電等商品的消費，提供補貼，目前該案仍在進行跨部會協商，未必能獲得核准。

據悉，草案建議，對有意淘汰使用 10 年以上舊車，換購新能源汽車的消費者，提供補貼；此外，購買家電的補貼金額，可望達 13%。

由於中國首季國內生產毛額 (GDP) 優於預期，使官方決定祭出更多刺激措施，帶動經濟擴張，緩解美中貿易爭端造成的風險。

中國首季 GDP 表現優於預期。(圖：翻攝自中國國家統計局)

中國國家統計局今 (17) 日公布最新數據，第 1 季 GDP 年增率為 6.4%，優於市場預期 (6.3%)，較去年第 4 季持平，但低於去年同期表現 (6.8%)。

中國官方稱，首季經濟運行於合理區間，延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，積極因素逐漸增多，為全年經濟穩定、健康發展，打下良好基礎；不過，全球經濟成長和國際貿易有所趨緩，外部不確定因素較多，經濟下行壓力仍在。

今年以來，上證綜指累計上漲逾 30%，深證成指漲逾 40%，滬深 300 指數也漲逾 35%。

今年以來，上證綜指累計上漲逾 30%。(圖：翻攝自 Investing.com)

另一方面，美中貿易談判已接近「最後一輪」，川普政府希望建立「確保落實協定機制」，一旦中方未遵守承諾，美方就能在不透過世界貿易組織 (WTO) 的情況下，祭出關稅懲罰；然而，中國方面認為，這種單向機制，猶如侵犯主權。

美國財政部長梅努欽上週表示，他預期，「確保落實協定機制」，將是雙向的，若其中一方未遵守承諾，就要承擔後果，反之亦然。