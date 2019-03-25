〈人民幣展望〉拋售潮使存款餘額創5年低 三大利多支撐人民幣看升確立

人民幣去 (2018) 年走貶，最低挑戰 2017 年初低點接近 7.0 的整數關卡，也讓投資人從去年起紛紛拋售人民幣，據央行最新統計，人民幣存款餘額到今年 2 月底跌到近 5 年新低水位，被外界視為恐有人民幣定存退燒跡象，但銀行業者認為，在三大利多支持之下，人民幣中期走升趨勢已確立。

凱基銀行表示，中國股市自 2015 年 6 月出現崩跌，當時中國內地人民用盡各種管道，急於將手中人民幣匯出，人民幣兌台幣的長期升值趨勢也自 2015 年 10 月正式反轉，而近一年多來，由於美中貿易戰正式開打，加上中國經濟成長動能明顯趨緩，中國股市去年就大跌近 25%，台灣投資人也紛紛拋售手中的人民幣資產。

中國信託銀行也表示，去年下半年受到美元強勢、中國去槓桿造成景氣下行、中美貿易戰影響投資信心的影響，中國相關資產快速下跌，人民幣走貶，最低挑戰 2017 年初低點接近 7.0 的整數關卡。

正因為人民幣在去年走貶，投資人大舉拋售人民幣，據中央銀行最新顯示，今年 2 月底本國銀行的人民幣存款餘額連續五個月下滑，跌至近 5 年新低水位，餘額降至人民幣 2814.04 億元，其中，又以 DBU（外匯指定銀行）的人民幣存款，月減人民幣 88.27 億元為最多，似乎投資人對於人民幣的投資興趣退燒中。

不過事實上，中國信託點出，今年以來人民幣絕地逢生，反成為升值幅度相對大的非美貨幣，凱基銀行也表示，人民幣 2 月對美元匯率已微幅升值 0.33%。

展望人民幣後市，凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄認為，首先、美中可能於今年上半年正式簽署貿易協定，美中貿易戰火可望停歇，其次 MSCI 於 3 月 1 日正式布決定調高中國 A 股納入權重自 5% 分三階段提升至 20%；最後、中國景氣雖尚未出現落底跡象，且中國總理李克強 3 月 15 日表示，中國將實施高達人民幣 2 兆的減稅降費的財政政策。在以上三大利多的加持下，人民幣長期展望仍不看淡，而就美元兌人民幣技術面來看，由於美中貿易戰的陰霾逐漸消退，人民幣中期走升趨勢已確立，建議可開始分批佈局。

中國信託也表示，美國聯準會今年放緩升息步調，使美元創高動能受限，而中國人行適時利用寬鬆貨幣政策如降準、MLF(中期借貸便利) 等工具持續性地向市場注入流動性，中國兩會決議降稅刺激景氣，再加上中美貿易戰火降溫，都使市場對中國接下來景氣的回溫有所期待，令人民幣得以擺脫去年的泥淖。

不過就短線而言，中國信託提醒，因為人民幣升值幅度高於其他非美貨幣，表現相對強勢，中國外匯交易中心公布的 CFETS 人民幣指數已經來到相對偏高的位置，若進一步走升則將開始影響出口的競爭力。而雖市場對中國後續景氣有所期待，但現狀而言，中國經濟數據仍處在築底而未明顯回溫的等待期，認為人民幣出現如同去年般貶值壓力的機率偏低，但短線升值空間已經不大，預期將先小幅修正後再回復緩升走勢。