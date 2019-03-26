〈人民幣展望〉買點浮現 可分批投資三種人民幣商品

投資人從去 (2018) 年起大舉拋售人民幣，使得人民幣存款餘額到今年 2 月底創 5 年新低，但是銀行業者建議，人民幣中期走升趨勢已確立，買點已浮現，可以分批佈局人民幣資產，包括一年期以上的人民幣高利定存，或介入人民幣計價的海外債券、固定收益的結構型商品。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄指出，市場樂觀期待美中兩國可望於近期簽署貿易協定，中國政府在本次美中貿易談判後，金融市場可望進一步對外開放，預估單純因 MSCI 與富時指數加重 A 股權重將吸引超過 1100 億美元以上的外資進駐，人民幣需求增加，預料將進一步推升人民幣走升，建議可選擇一年期以上的人民幣高利定存商品進行投資，兼顧穩定收息與保本。

張冠雄進一步表示，觀察中國人行未來可能降息趨勢，人民幣的利差將逐漸縮減，因此除了外幣定存，投資人不妨可考慮利用人民幣計價海外債券、或固定收益的結構型商品，事前挑選適合的投資年期與收益率。

中國信託也點出對中國降息的提醒，認為中國人民銀行為穩固經濟而採取寬鬆政策態度來看，今年人民幣利率恐怕易跌難漲。

中國信託表示，目前手中已有人民幣的投資人，如果不做定存，在暫時不考慮人民幣匯率風險的前提下，必須承擔本金的波動風險來換取更好的收益條件；評估資本利得及利息收益的兩端，在中國可望維持偏低利率較長一段時間，投資人能透過投資固定收益產品來提升收益，且尚有些許資本利得空間，投資天期也可拉長至 3-7 年。

但中國信託提醒，須留意的是，畢竟寬鬆貨幣政策是隱含著景氣動能及企業獲利下修疑慮，企業違約風險不可忽視，務必選擇債信品質較佳的債券，像是中國國債或政策性銀行債券，債券年化配息率約為 2.5~4%。

中國信託還建議，一般投資人也能透過投資人民幣債券型基金來增利，這類產品屬人民幣高收益債，主要投資在中資企業債、中國境內債及境外點心債，年配息率約有 5%，強調仍要選擇布局中信評 (BB 等級) 以上的人民幣債券型基金，以避免信用風險造成的本金損失。

除了人民幣投資以外，中國信託表示，目前具有息收且在匯率風險相對偏低的貨幣就是美元，相對其他主要貨幣而言，美元產品選擇性多且收益條件較佳，儘管聯準會近來發出鴿派聲音，但以經濟狀況來看，美元體質相對穩健，也是支持美元偏強不墜的關鍵理由；另一方面，若市場面臨風險，美元也是投資人偏愛的避險貨幣，因此在匯率波動度未明顯攀升的環境下，美元相關產品仍是首選。