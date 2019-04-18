紐約匯市—中國GDP優於預期 市場風險胃口大開 美元走軟

週三 (17 日) 交易，由於中國經濟數據優於預期，提振風險胃口並支撐澳元，美元轉而走疲。

ICE 美元指數下降 0.04% 至 97.02。

中國第一季經濟以穩定的 6.4% 成長，不似分析師原先擔心進一步緩降，係因工業成長大增且消費者需求展現改善跡象。

多倫多 Scotiabank 首席外匯分析師 Shaun Osborne 表示，在中國數據強勁的背景下，風險胃口似乎一夜改善。投資者一直密切關注中國和歐洲經濟數據，以探全球成長是否有改善。

RBC 的亞洲新興市場外匯策略負責人 Sue Trinh 報告中表示，「因為中國數據強勁，一夜間全盤啟動風險模式。」但她仍警告，該正面數據顯示零售銷售成長加速，且失業率下降，但這與工廠停工、汽車銷售下降以及進口成長大幅下滑等證據不符。

週四即將公布的歐洲製造業和服務業採購經理人指數 (PMI) 將是歐洲經濟實力的下一個指標。劉向歐洲的投資金流一直在改善，這可望助使歐元兌美元上漲。

Osborne 認為，美元正邁向一年中通常較疲弱的時期，我們處於美元區間上端，接下來季節性壓力可能會開始對美元加重一些，通常這是一年中美元開始走軟的時期。

中國數據強勁，連帶推漲澳元，因為中國是澳洲最大貿易夥伴。

Commerzbank 外匯分析師 Esther Maria Reichelt 表示，「今日早上又再次清楚顯現，對澳元來說最重要的還是中國。儘管昨日 RBA 利率會議引起一些負面情緒，但今日澳元仍可因應中國上漲。」

與此同時，紐元兌澳元下跌，係因數據顯示第一季年度通膨較預期放緩，這讓未來幾個月降息的可能性上升。

ACLS Global 首席市場分析師 Marshall Gittler 表示，「儘管中國數據優於預期，但紐元大跌顯示主宰力道是內部因素，而非外部因素，加上比起紐西蘭和中國，澳洲與中國的相互依存度較高，中國在澳洲出口中占比 39%，但在紐西蘭出口中占比才 27%。」

週三其他數據顯示，美國 2 月份貿易赤字下降至 8 個月低點，係因對中國的出口大增，有助於抵銷整體進口的反彈，這可望提高第一季經濟成長預期。