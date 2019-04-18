台股盤中─陸港股下殺壓力外溢 多空激戰「萬一」關卡

隨著美股費城半導體指數續漲逾 1.5% 的帶動下，台股加權指數今 (18) 日早盤以上漲 40.98 點開出，最多一度上漲 80.71 點至 11077.99 點，不過盤中由於陸港股下殺，連帶使台股失守 11000 點關卡甚至由紅翻黑，預估成交值放大至 1700 億元之上。

盤面上泛鴻海集團股持續作為多頭主力，而 5G 題材也持續發威有助維繫多方人氣，不過，大盤在 11000 點左右見到強大的賣壓。

鴻海董事長郭台銘已正式表態將投入國民黨黨內初選角逐 2020 總統大選，鴻海今續漲逾 3%，帶動鴻海家族合計成交比重占大盤逼近 10%，是人氣所在，其中，亞太電、廣宇漲 3.5% 上下，京鼎、建漢漲 2%，鴻準、樺漢、台揚均漲逾 1%，GIS-KY、台通、臻鼎 - KY 等也穩在盤上。

而在香港掛牌的富智康集團大漲 30%，在上証掛牌的工業富聯一度漲逾 3%。

5G 題材則是多頭人氣不墜，砷化鎵領頭羊穩懋一度飆上漲停板，帶動全新、宏捷科漲幅在漲半根停板上下，環宇 - KY、聯亞也有 1% 左右漲幅。

被動元件族群見到有買盤再次點火，蜜望實漲近 4%，華新科漲逾 2%，信昌電和禾伸堂漲 1% 左右。

目前看來大盤除了部分族群買盤強勁，處在個股零星表現的態勢，廣運漲停、弘堡續漲逼近漲停板，楠梓電、晶彩科漲逾 7%，達方、全新、大田、建榮、廣明、M31 等均漲半根停板。

統一投顧表示，高通和蘋果於 4 月 16 日達成世紀大和解，雙方撤銷全球所有進行的專利訴訟，並簽署為期 6 年全球專利許可協議，市場預期原本可能會在 2020 年全球 5G 手機競賽中缺席的蘋果，重新加入戰局的機率大幅提升，有利改善蘋果手機銷售情況。

可觀察到，今日蘋概股部分仍有不錯的表現，除了鴻海，和碩續漲 1%，台郡漲 2%，欣興和美律也穩在紅盤上。

元大投顧認為，指數上方壓力並不是很重要，主要是因去年的頭部形態中大多集中在漲價概念股，因此，儘管現階段指數來到密集套牢區，漲價概念股還是反彈有限，今年觀察的重心在於新竄出的族群。

整體來看，隨著美中貿易戰與美歐摩擦皆朝正向發展、蘋果和高通和解後供應鏈有望倒吃甘蔗，加上今日台積電法說，市場一般預期 5G 訂單將使台積電展望優於預期，有利台股續強，法人建議目前偏多操作仍是主要方向。