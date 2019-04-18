台股盤後－遇震收跌35點 高低價差151點 萬一關卡得而復失

台股今 (18) 日虎頭蛇尾，最高一度上漲 80.71 點至 11077.99 點，但盤中在陸港股下殺，連帶使台股失守 11000 點關卡甚至由紅翻黑，指標股鴻海從大漲到收跌，陸股 ETF、被動元件等也是壓盤重心，終場加權指數下跌 35.24 點，收在 10962.02 點，成交值 1693.07 億元。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌 0.83%、食品股跌 1.97%、塑化股跌 0.53%、紡織股跌 1.01%、機電股跌 0.1%、造紙股跌 1.75%、營建股跌 1.65%、金融股跌 0.15%。

鴻海董事長郭台銘宣布參選總統，激勵鴻海今日股價跳空開高，一度大漲逾 5%，但好戲只演了半場，隨即賣壓大舉出籠翻黑，上下振幅超過 7%，終場下跌 0.2 元，收在 91.6 元。

台積電則法說行情火熱，最高漲到 266 元，逼近歷史高點 268 元，終場上漲 3 元、漲幅 1.15%，以 264.5 元作收。

不過盤中陸股跳水，陸股 ETF 也難逃殺機，富邦上証正 2、元大滬深 300 正 2、國泰中國 A50 正 2 都跌超過 1%。

被動元件國巨跌逾 4%，智寶、興勤、奇力新、立隆電、大毅、華新科、禾伸堂都有 2-4% 不等跌勢，表現相對疲弱。

整體來說，台股今天原本已經是開高走低，1 點過後又出現大地震，在地震發生前，已經下跌 40 多點，地震一發生，更導致行情不振，最低摜到 10926.85 點，高低價差達 151 點，指數今天「萬一」關卡得而復失，主要在於站上「萬一」後上檔賣壓加劇，且首季財報陸續揭曉，個股走勢將出現分歧。

