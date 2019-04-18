台股盤前－外資氣盛 關注台積法說+鴻海郭董選舉雙行情熱炒

台指期昨 (17) 日拉高結算，收高 11004 點，領先登上「萬一」，台股一度站上 11016 點，終場收在 10997 點。外資避險情緒低，大買台股近百億元，台股又有台積電法說行情、鴻海郭董選舉行情等熱炒，預期台股今天可望攻上「萬一」大關。

台積電及鴻海為昨天拉抬大盤指數的重要指標，台積電在法說會前夕，開盤跳高衝上 263 元，漲幅超過 2%。鴻海在董事長郭台銘是否參選總統議題下，股價最後收在 91.8 元，上漲 1.9 元，漲幅 2.89%，也是去年 4 月以來的新高點。

今天觀盤重點，郭台銘昨日下午宣布確定參加國民黨初選，選上就代表國民黨角逐 2020 年總統大選，多家外資出具報告，德意志認為有利台灣科技股；滙豐看好鴻海業績續揚，將鴻海目標價拉高到 110 元。

台積電法說會今日登場，2018 年年報昨天出爐。台積電董事長劉德音和總裁魏哲家首度聯名，在致股東報告書中表示，台積電先進製程 7 奈米領先對手至少一年，並強調 5G 和人工智慧（AI）將驅動半導體業持續成長。

今天為台積電法說會，郭台銘也在昨天下午確定宣布參加總統初選，兩檔個股是否持續表態，值得關注。

蘋果、高通和解，有助催生 5G iPhone，蘋果最快可望於明年推出 5G iPhone，為台灣蘋概股增添新動能。據了解，蘋果已先敲定印刷電路板（PCB）與相關材料訂單，台光電、臻鼎 - KY、台郡等三家台廠，有機會成為第一批搶到 5G iPhone 商機的零組件廠。

整體來說，美股今晨雖然只有費城半導體指數續揚，其餘三大指數都小跌作收，但費半指數上漲是勁揚超過 1%；而台股部分，外資自 3 月 27 日以後，除在現貨買多賣少、在台指期淨多單維持 5.7 萬口至 6.7 萬口高檔水準，顯示外資多頭氣盛，台股要站上「萬一」大關只剩臨門一腳，未來將挑戰去年 1 月 23 日三重頂的最高點 11270 點。