中國經濟數據樂觀 推升銅價漲至9個月高點

隨著中國工業活動及經濟數據表現均佳，顯示北京的經濟刺激最終滲透到實體經濟，讓有「銅博士」之稱的銅價週三 (17 日) 大幅上揚。

紐約 Comex 市場 5 月份交割的銅價週三大漲 2% 以上，觸及每鎊 2.9955 美元 (每噸 6604 美元)，是自去年 7 月初以來，近 9 個月的最高水準，之後收漲 0.9%，至 6556 美元。

中國週三公布的第 1 季 GDP，為年增 6.4%，雖接近近 30 年最慢，但仍優於預期。而工業生產由 2 月份的 5.3% 躍升至 3 月份的 8.5%，則點燃了銅價上漲的引信。固定投資是大宗商品需求的主要推動因素，也加速至 6.3%。

中國 GDP 年增率 圖片來源：tradingeconomics.com

機構看好銅價未來 3 年走勢

Capital Economics 在最新報告中指出，中國銀行貸款在第 1 季來到創紀錄的 8700 億美元，隨著信貸增長正在加速，市場情緒改善，中國經濟有望觸底回升。

倫敦研究機構 HQed 依據自己建立的中國工業產出指數 (避免官方數據誤導)，表示中國 3 月份的數據，已經升至近 5 年的高點。

Capital Economics 認為，未來 3 年銅有望成為基本金屬的明星，供應成長受限是推高價格的主因。

Capital Economics 指出，今年秘魯 Las Bambas 礦山的罷工，以及智利、西班牙和剛果民主共和國等其他礦山的中斷，均將遏制銅的產量。另一方面，新供給產能仍然受限。

而在需求面上，Capital Economics 預計，銅應用在綠色能源中的情況將會增加，特別是電動汽車，這也有助抵銷中國經濟結構性放緩的負面影響。

Capital Economics 預測，銅的多頭走勢還需要等待，銅價今年底之前可能先跌，然後在 2021 年底前，反彈至 7750 美元。

近期價格趨勢未改變

但仍有分析師警告，以當前數據來推斷中國 GDP 全面復甦，金屬價格走勢因而轉向，恐怕為時尚早。

Marex Spectron 分析師 Alastair Munro 表示，雖然第 1 季可能是轉折的關鍵，但不太可能因此就改變趨勢。