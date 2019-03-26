美國經濟疑慮造成銅價下跌 但分析師仍看好供不應求

倫敦和上海期銅價格週二 (26 日) 亞洲盤中下跌，主因來自投資人對美國經濟衰退的疑慮。不過，由於祕魯重要的銅礦供應中斷，減輕了銅價的下跌壓力。

Argonaut Securities 分析師 Helen Lau 表示，到目前為止，主要打擊金屬價格的因素都來自總體經濟層面，市場正在尋求下一個影響價格走向的催化劑。她表示，中國銅礦五礦資源 (MMG) 旗下秘魯 Las Bambas 礦場供應中斷，可能會添增供應上的疑慮，此地為全球前三的重要礦區。

截至週二下午，倫敦金屬交易所 (LME)3 個月期銅價格下滑 0.2% 至每噸 6325.5 美元，上海期交所最活躍的月期銅合約收跌 0.4%，報每噸人民幣 48230 元。

LME 3 月期銅日線走勢圖 (近一年以來表現)

供不應求疑慮推升銅價

在此之前，銅價本月上漲至近 8 個月的高點，主因是投資人對 LME 庫存下降的積極情緒，以及對電動汽車需求，將帶動銅供應緊張的預期。

與此同時，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 發布季度研報，認為銅的供應遠遠落後於需求，使得 2019-20 年市場持續供不應求，因此將銅列為首選金屬，估計今年的缺口為 40.6 萬噸，2020 年在 18.7 萬噸。

花旗集團也仍看多，支持市場供應緊張看法，並認為電動汽車與支持這些的基礎建設，帶來需求增加。

祕魯礦廠問題仍待解

秘魯 Las Bambas 礦廠入口附近，目前仍遭 Fuerabamba 社區居民封路抗議，Fuerabamba 指責上週警方逮捕社群領袖及律師，並且關於敲詐勒索的指控是毫無根據的，社區表示，五礦資源在沒有得到社區的許可，就於農田建造及使用道路，應支付費用。

五礦資源否認相關指控，仍表示願意對話。逮捕事件還引發了祕魯南部銅礦產區其他社區的強烈抗議，威脅要擴大抗爭，先前的抗爭已讓 Las Bambas 銅礦 1 個月多無法運往市場。

經濟仍處不利局面

但由整體經濟數據來看，PMI 與 GDP 的預期均不支持短期銅價上揚。全球最大消費國中國的 PMI 在 12 月跌至 50 下方，1 月也未能轉為擴張，德國的 PMI 也不佳。兩國在數據在 2 月雖然改善，但並不明顯。