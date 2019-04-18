郭明錤高喊：今年新款iPhone相機升級 玉晶光成最大受益者

週三 (17 日) 晚間，中國天風證券分析師郭明錤發表研報表示，預測蘋果將於 2019 年下半年公布的新款 iPhone，「相機升級」將成為最大賣點之一，估計玉晶光 (3406-TW) 將成為最大受益者。

郭明錤預測，「相機升級」將是蘋果今年下半年新款 iPhone 的最大賣點之一，預期重大升級包括：

6.5 吋 OLED、5.8 吋 OLED 與 6.1 吋 LCD 後置相機分別升級至三攝、三攝與雙攝；三攝新增超廣角相機，配備 Sony 獨家供應的 12MP/1um CIS 與 5P/f2.2 鏡頭、 3 款新 iPhone 的前攝相機升級至 12MP CIS+5P 鏡頭；目前 iPhone 相機鏡頭則為 7MP CIS+4P 鏡頭。

郭明錤並提及，黑鏡塗層有利單價提升，而為讓鏡頭在外觀上不會太明顯，故後置超廣角鏡頭與前置相機鏡頭，估計將採用黑鏡塗層技術。

如下圖所示，郭明錤預測，玉晶光新款 iPhone 後置鏡頭在 2019 年下半年出貨量，預計年增率將非常顯著增長約 1000%，玉晶光為後置廣角鏡頭與後置超廣角鏡頭主要供貨商。

圖片來源：天風國際

郭明錤在研報中表示，2019 年下半年玉晶光出貨量年增率可望大幅增長的理由包括：

因玉晶光設計與生產 6P 鏡頭能力提升與廣角鏡頭規格變化有限，故有價格優勢的玉晶光為新款 2019 年下半年 iPhone 廣角鏡頭主要供貨商，預期比重提升至 65%；而此前 2018 年下半年該比重僅為 10%。 因新增的超廣角鏡頭為 5P，玉晶光有設計與生產優勢，故良率高於大立光且為主要供貨商，估計比重約 80%。

郭明錤預測，玉晶光是新款 2019 年下半年 iPhone 鏡頭最大受益者，除此之外，玉晶光亦受益於 2 個新產品，分別是新款 2019 年下半年 iPhone 相機閃光燈保護蓋，以及匯頂的光學屏下指紋訂單。

郭明錤在研報中指出：

受益於成為高單價廣角與超廣角主要供應地位，預估以新款 iPhone 鏡頭營收而言，玉晶光在 2019 年下半年營收年增率將成長 110% 至 120%、 玉晶光取代既有供貨商，成為新款 2019 年下半年 iPhone 相機閃光燈保護蓋的新獨家供貨商，估計平均銷售單價 (ASP) 約為 0.2 至 0.3 美元，供應比重 100%、 預期玉晶光將成為匯頂光學屏下指紋光學鏡頭供貨商，預計自 2019 年 Q4 至 2020 年 Q1 開始出貨。

郭明錤指出，雖然大立光 (3008-TW) 顯著流失新款 2019 年下半年的 iPhone 高階鏡頭訂單給玉晶光，但大立光仍為鏡頭產業領導廠商，且將持續受益於鏡頭產業高速成長。

郭明錤預期大立光仍能受益鏡頭產業高速成長的理由包括：