貴金屬盤後—中國經濟數據優於預期 打壓金價連3天下挫

由於中國經濟增長數據緩解了對全球經濟增長的擔憂，並促使投資人持續進入風險較高資產，黃金週三 (17 日) 連續第 3 天下挫，價格在昨天盤中的今年低點附近。

美東時間下午 4:50，現貨黃金下挫 0.21%，報每盎司 1274.15 美元；6 月黃金期貨跌 0.08%，報每盎司 1276.20 美元。

5 月白銀期貨收升 0.13%，或 0.02 美元，報每盎司 14.94 美元。

較佳的經濟數據施壓金價

TD Securities 商品策略主管 Bart Melek 表示，不錯的中國數據，意味著對全球經濟增長放緩的擔憂，在很大程度上緩解，這應該會提高風險偏好，進而對黃金帶來壓力。

中國週三公布，第 1 季經濟成長率穩定在 6.4%，高於預期的 6.3%。

但隨著美元從後期高點回落，黃金成功抹去早盤大部分跌幅。美元指數盤中原本來到高點 96.79 之後，持平於 96.65 附近。

由技術面看，分析師和交易商表示，黃金跌破重要的 1300 美元心理關卡及和其他關鍵支撐位，包括 100 日和 50 日均線，表明價格進一步下跌。

短期前景不利

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師在研究報告預測，短期內黃金恐進一步走弱，可能會測試 1259 美元水位。

全球最大的黃金基金 SPDR Gold Trust 的持倉量，今年以來下跌 4.5%。

RBC Wealth Management 貴金屬分析師 George Gero，同意目前短期前景看壞，投資人仍等待美國經濟及政治事件演變，在本週因假期交易日減少之下，人們關注度有限。

另一方面，一些分析師仍看好黃金表現，Capital Economics 報告認為，整體疲弱的全球增長，仍可能會對股價和風險偏好造成影響，助金價在年底前升至 1400 美元，白銀衝上 17 美元。

Capital Economics 分析師指出，央行轉為溫和及中國的刺激措施，將不足以推動今年全球 GDP 增速，從目前的低於 3% 加速成長。

鈀金上漲

經過連 4 天的下滑後，鈀金週三上漲，仍維持全球最貴的貴金屬。現貨鈀金上漲 42.80 美元，或 3.2%，至每盎司 1397.25 美元。

白金上揚 1.2%，至每盎司 887.30 美元。