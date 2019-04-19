貴金屬盤後—歐洲數據不佳但美元走強 金價穩於近日低點附近

歐洲製造業數據疲弱，再次引發對全球經濟增長的擔憂，黃金週四 (18 日) 中止近日的跌勢，但由於美元因美國零售銷售復甦走強，限制了黃金的漲幅，金價仍穩於 4 個月的低點附近。

現貨黃金在美國東部下午 4:44，上漲 0.13%，報每盎司 1275.63 美元；6 月黃金期貨上漲 0.06%，報 1277.60 美元。

5 月白銀上漲 0.17% 或 0.03 美元，報 14.97 美元。

多數市場將在 19 日耶穌受難日休市，黃金連續 4 週下跌，週跌幅約 1.3%。

當前價格可能為區間底部

紐約 RBC 財富管理公司貴金屬分析師 George Gero 表示，在因假期縮短的一週裡，歐洲通膨減少及製造業疲軟的消息，被積極的美國數據所平衡，造成金價僅略微上漲。

BMO 基本和貴金屬衍生品交易主管 Tai Wong 指出，在技術信號走跌之下，金價近期已經大致完成預期的跌幅，如果在優於預期的積極數據後，黃金仍然保持當前的低點附近，說明這個價位的賣壓有限，金價可能接近區間的底部。

bubbatrading.com 首席策略師 Todd Horwitz 則認為，黃金必須在未來幾個交易日，能夠守住關鍵的支撐，否則還會繼續下挫。

Horwitz 表示，金價必須守在 1280 美元附近，並堅持數日，如果無法做到，那麼金價下看 1260 美元及 1240 美元。相反地，如果能達成，那麼現在這裡預計就是底部，有機會在後市走高。

儘管近日價格疲軟，Horwitz 仍堅持年底前有望來到 1400 美元。

白金、鈀金上揚

投資人也在密切關注美國和中國之間的貿易談判，媒體報導，目前談判進展良好，目標是在 6 月初之前簽定協議。

白金上漲 1.5% 至 896.18 美元，來到近一週的最高點。鈀金價格上揚 0.7%，至 1411.08 美元，逐步逼近近期的高點 1417.50 美元，也是 5 週以來表現最好的一週。