貴金屬盤後—經濟數據有利追逐風險資產 金價跌至今年以來新低

一系列強勁的經濟數據推動，推動股票等高風險資產的需求，加上美元漲勢，均打擊黃金價格。金價週二 (16 日) 下挫 0.9%，來到今年新低。

現貨黃金一度跌至每盎司 1272.70 美元，是去年 12 月 27 日以來最低，至美東時間下午 4:48，仍下挫 0.85%，至 1277.03 美元。

6 月黃金期貨跌 0.91%，收每盎司 1279.60 美元，5 月白銀期貨跌 0.10%，收每盎司 14.96 美元。

資金轉向股市不利黃金

RJO 期貨高級市場策略師 Bob Haberkorn 認為，未來幾天黃金可能會見到更多的壓力，特別是隨著美國企業財報公布，美股可能保持強勁。此外，中國的強勁經濟數據與上週優於預期的美國就業報告，也打壓了金價。

加上美元走強，黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

投資人正等待即將公布的中國經濟成長數據，調查顯示，中國第 1 季 GDP 可能降至 6.3%，寫至少 27 年來最低，但是一系列刺激國內需求的措施，已經在 3 月份陸續啟動。

Haberkorn 表示，如果中國首季 GDP 僅有 6% 左右，那將足以推升金價，但任何高於 6% 的數字，都會使黃金處於守勢。他指出，金價有可能在本週晚些時候，因逢低買盤而出現反彈，交易商仍等待更多下跌行情。

傳大筆賣單致金價走低

另據 Zero Hedge 報導，黃金突然下跌是因為有投資人向市場拋出逾 1.1 萬口黃金期貨合約 (名義價值約 15 億美元)，從而導致金價大幅走低。而引發空頭拋售的一個關鍵因素，可能來自技術面，黃金自去年 11 月中旬以來，首次持續波動於 100 日均線下方。

分析師指出，空頭已獲得近期技術面整體優勢，黃金跌破關鍵支撐位，包括 100 日和 50 日均線，表明價格進一步下跌。日線圖上有一條為期六週的下降趨勢線，黃金多頭需要突破 1300 美元上方，才有望重整攻勢，空頭現在目標直指 1250 美元。

其他貴金屬中，現貨鉑金下跌 0.96% 至每盎司 876.50 美元，而鈀金下跌 0.59% 至 1353.50 美元。