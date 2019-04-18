中國政府擬針對中小銀行定向降准

昨 (17) 中國國務院總理李克強主持召開常務會議，會中表示要進一步降低中小企業融資成本，及擴大金融對實體經濟的支持。

對於降低中小企業融資成本，中國國務院新提出兩個方案，第一建立對中小銀行實行較低存款準備金率政策，這預告中國人行可能在近期會針對中小銀行實施定向降準。

第二則為推廣債券融資工具，以確保今年民營企業舉債融資規模、金融機構發行中小企業專項金融債券規模均超越 2018 年水準。這是中國政府首度對這兩類債券發行規模設定目標。

此外，為了降低中小企業資金成本，中國國務院也指示工商、農業、中國、建設、交通 5 大國營商業銀行要帶頭，確保今年中小企業貸款餘額增長 30% 以上，中小企業信貸綜合融資成本在去年基礎上再降低 1 個百分點。

同時，中國中央政府會持續實施中小企業融資擔保降費補貼政策。國家融資擔保基金今年將提撥援助中小企業人民幣 2000 億元擔保貸款，援助家數將達 10 萬家以上。並設定每戶擔保金額人民幣 500 萬元以下的中小企業，擔保費率不超過 1%、人民幣 500 萬元以上則不超過 1.5% 的目標。

國營銀行營運風險將略增

圖: wind, 民營企業債券違約比率不斷攀升

中國政府要求中國五大國營銀行支持中小企業發展，並訂出實際達成目標，這必然增加這五大銀行的營運風險，主要在於中小企業本身營運風險就偏高，而未來不光是要增加對它們的放款，還要降低成本。

不論中國經濟好壞，要銀行降低成本，就會影響利差表現。如果今年中國經濟復甦不穩，銀行業勢必要增加壞帳提列準備，這也將連帶影響獲利表現。

即使中小企業放款占這五大國有銀行比重不高，影響有限，但從各家銀行年報來看，為支持國家政策，中小企業放款的收益率正不斷降低。