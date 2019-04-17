〈家登英特格爭訟〉智財法院判決內容多所違誤 家登今提起二審上訴

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 遭美商英特格 (Entegris. Inc) 提起侵害專利訴訟，經台灣智財法院一審判決，須賠償英特格約新台幣 9.7887 億元。家登今 (17) 日公告，與律師研議後，認為智慧財產法院判決內容多所違誤，已於今天提起二審上訴，將提存新台幣 9.7887 億元供擔保後免為假執行。

家登遭美商英特格 (Entegris. Inc) 提起侵害專利訴訟，經台灣智財法院一審判決，須賠償英特格約新台幣 9.7887 億元。家登目前已提起二審上訴，在全案定讞前，藉由處分土地，並以轉投資股票等為擔保，免除假執行，強調不影響客戶權益，也不影響今年預期的營收狀況。

針對具爭議性的產品部件，家登強調，早已提出新的設計方案，並於各大客戶端進行認證完成，未來將以此新設計方案出貨，不影響客戶權益，也不影響今年預期的營收狀況。

而由於專利為屬地主義，此判決影響範圍僅限台灣本土，家登國外銷售及出貨狀況一切正常，將提出證據，爭取最終判決勝訴，並維持公司正常營運，確保保障內外部客戶權益。

業界人士指出，英特格當年未能成功收購家登，眼看家登在晶圓傳送盒的市佔率擴增，尤其是在 EUV 晶圓傳送盒市場中，具備相當規模，使英特格備感威脅，因此英特格盼可以高額賠償金與專利訴訟，干擾家登營運與布局。

而隨著台積電等大廠的 EUV 技術進入量產，晶圓傳送盒需求大增，加上該產品單價與毛利表現較佳。業界人士認為，家登今年是迎接 EUV 晶圓傳送盒出貨大爆發的一年，若未有此次英特格侵權訴訟影響，家登今年營收、獲利，將會相當可觀。