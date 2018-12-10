汽車及硬碟市場需求減緩 和勤11月營收明顯下滑 月減16%

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 受到汽車與硬碟兩大市場整體需求趨緩，自結 11 月合併營收 1.66 億元，月減 16%，較去年同期減少 21.13%；累計前 11 月營收 22.67 億元，較去年同期成長 13.59%。和勤 11 月兩大業務的營收分別為汽車零件 1.01 億元，占比 60.77%；硬碟機構件(VCM Plate)0.58 億元，占比 34.60%。



和勤指出，兩大業務均因市場需求偏緩而短暫性滑落，除大陸車市銷量衰退之外，和勤的硬碟客戶也仍在調整產線與庫存。



和勤表示，今年在生產線已經整改、採高毛利策略性接單已見成效，前三季營收成長 20%，獲利大幅增加 4.7 倍，全年表現仍將遠優於去年。



和勤第四季進行遷移和新廠的精沖機至江蘇淮安新廠，生產煞車件，跨入大陸 AM 市場，並進行產品生產線的整改，公司預期在持續優化產品組合、新舊客戶訂單挹注回流、嘉興和新廠第五車間新增產能貢獻下，對明年營運展望樂觀。