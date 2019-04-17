華碩電競業務傳捷 東南亞、歐洲多國與加拿大2月市佔奪冠

台 PC 品牌大廠華碩 (2357) 電競市場銷售再傳捷報，根據最新市調報告顯示，該公司 2 月於東南亞、菲律賓、加拿大與歐洲多國的市佔率奪得第一。華碩積極搶攻高成長的電競市場，週三 (17 日) 發佈新聞指出，根據最新市調報告，2 月份於東南亞、歐洲及加拿大電競市場皆續領龍頭，拿下包含東南亞市場如印尼、越南、馬來西亞、菲律賓；歐洲市場如英國、法國、義大利、芬蘭、丹麥、俄羅斯、羅馬尼亞、匈牙利、塞爾維亞、斯洛伐克以及北美市場的加拿大共 15 國第一，穩踞當地市佔冠軍。



而東南亞及歐洲市場分別以平均 38% 及 26% 的市佔成績持續領先競爭對手；加拿大市佔亦高達 35%。至於在電競新興市場如烏克蘭、土耳其等國亦皆表現不俗，拿下當地前二強。



華碩表示，該公司積極佈局電競新市場，近日更參與烏克蘭當地一項「Shukai (尋找藝術與文化)計畫」，此計畫於首都基輔 (Kiev) 主要熱門旅遊路線，設立多個青銅迷你雕塑，重現烏克蘭發展歷史上的重要事件回顧。其中，代表歐洲內陸第一台電子計算機的 MESM (Small Electronic Calculating Machine)於 1948-1951 年間在基輔打造，華碩獲選成為贊助創作者，也象徵此項烏克蘭 IT 產業的重要里程碑，將由華碩代表持續發揚。